Betty, la fea: Luis Mesa “vivía furioso” en el set por Jorge Enrique Abello y Ricardo Vélez

Tras dos años trabajando sin parar en extenuantes jornadas de grabación que se extendían por más de 10 horas al día, el elenco de la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea llegó a formar una auténtica familia detrás de las cámaras.

No obstante, ni en los hogares más sólidos es todo color de rosa y el intenso rodaje de este proyecto no fue la excepción. Si bien imperaban la cordialidad y el profesionalismo, no todos los momentos en el set fueron entrañables.

Uno de estos desazones lo vivió Luis Mesa, quien se la pasó irascible durante el rodaje de la telenovela debido a una afición que los actores Jorge Enrique Abello y Ricardo Vélez disfrutaban hacer en sus ratos libres.

Daniel Valencia en "Betty, la fea" | Captura video

¿Por qué Luis Mesa se la pasaba molesto en el set de Betty, la fea?

Durante una entrevista hace años atrás con la revista colombiana Aló, el intérprete del neurótico Armando Mendoza confesó que le encantaba jugar bromas junto a Vélez a sus demás compañeros de reparto en Betty, la fea.

Mario y Armando en "Betty, la fea" | Captura video

Una de las víctimas recurrentes de sus maldades era precisamente Mesa, el histrión detrás del arrogante Daniel Valencia, quien no se tomaba nada bien sus burlas al punto de permanecer de mal humor durante las grabaciones.

“Luis Mesa vivía furioso porque le ‘mamábamos gallo’ todo el día ”, reconoció Abello al medio antes citado, según publicó RCN.

Daniel Valencia en "Betty, la fea" | Captura video

En la charla, el protagonista de telenovelas no profundizó sobre las bromas que le jugaban a Mesa en el plató, pero sí confesó una que solían hacerle a Julio César Herrera, el artista detrás de Freddy Stewart Contreras.

Freddy en "Betty, la fea" | Captura video

Según contó, a Herrera lo molestaban dándole “gatos” (fuertes golpes comúnmente en los brazos) antes de la grabación de sus escenas en el melodrama.

“Julio César Herrera siempre salía golpeado en cada escena porque entre Ricardo Vélez y yo le dábamos ‘gatos” , admitió.