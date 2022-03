“Yo creo que mi show se puede describir como una fiesta. Es una gran fiesta de principio a fin”, Pavlo sobre su show en el Festival Estéreo Picnic

Cada día estamos más cerca de encontrarnos con una nueva edición de ‘un mundo distinto’, el Festival Estéreo Picnic llegará este mes para sorprender con un cartel de lujo que confirma una vez más que Colombia es una de las plazas más importantes y apetecidas para la música, nacional e internacional.

Si, es verdad, todos queremos ver artistas como Foo Fighters, Black Pumas, Machine Gun Kelly, The Strokes o J Balvin; no obstante, hay una gran cuota de artistas ‘made in Colombia’ que vale la pena escuchar, llegar un poco más temprano a las tarimas para dejarse sorprender por el poder de estos virtuosos talentos.

Uno de estos artistas, que va abriéndose paso de una manera increíble en la industria es Pavlo, artista que representa gran parte de la cultura LGBTI y con sonidos alternativos está haciendo música que lo llena y lo representa. Pavlo estuvo hablando en exclusiva con Publimetro Colombia sobre lo que ha sido su carrera y las expectativas que tiene para llegar al que fácilmente puede ser el festival más importante del país.

P: Llegas a formar parte del cartel del Festival Estéreo Picnic (FEP), es el regreso tras dos años de ausencia a causa de la pandemia. ¿Cómo ves este gran movimiento para el 2022?

R: Estoy muy feliz, muy emocionado de ver lo que está pasando con el festival, full contento. Si te soy honesto, no veía venir mi participación en Estéreo Picnic tan pronto. Me tomó por sorpresa y en ese momento estaba grabando un videoclip, lo solté todo, pegué mi grito y me senté a procesar lo que estaba pasando.

Soy seguidor del festival y en las últimas ediciones iba y pensaba que ahí tenía que estar en algún momento y pues llegó el día. Es una de las tantas metas que me he propuesto como artista. También es un compromiso conmigo mismo, con ese artista soñador que ya está ahí y se pregunta qué va a hacer para romperla toda y hacerle justicia a la meta que tenía.

P: El FEP es un espacio que le exige mucho a los artistas, musicalmente, en su show, en todo. ¿Con qué nos podremos encontrar viendo tu performance en el festival?

R: Yo creo que mi show se puede describir como una fiesta. Es una gran fiesta de principio a fin. Hay bailarines, hemos trabajado en las visuales, las luces y de hecho, de lo primero que le dije a mi equipo es que quiero que tanto el público como yo, así no conozcan las canciones, podamos conectarnos y gozar durante esos 45 minutos que vamos a estar en tarima. Ese es mi fin, disfrutar.

P: Tus canciones son alternativas, con una onda pop, por ejemplo uno de tus últimos lanzamientos, ‘Monocromía’, lleva las emociones hacia abajo, es un poco contrastante lo que nos cuentas de tu show con la música que está en plataformas. Es un reto llevar esto a la tarima. ¿Cómo llevarás a cabo el show para que toda tu esencia pueda brillar en la tarima?

R: Bueno, aquí me senté a pensar muy bien el setlist. Las personas van a un festival a bailar y a conocer todas las nuevas propuestas. Es verdad jaja últimamente he sacado canciones tristes hablándole al desamor, el eterno retorno pero entonces dije “listo, no pensemos tanto en las canciones que deben estar por nuevas sino en las que van a conectar a la gente”. Personalmente te digo, Monocromía me encanta pero fue la primera en ser descartada por todo el concepto del show y del festival porque o si no dormimos a todo el mundo.

P: Es curioso, porque incluso la canción no desentonaría siempre y cuando sea parte del hilo conductor del espectáculo, sin embargo también siento que es parte de la esencia del artista escoger las mejores canciones para su show. Por otro lado ¿habrá colaboraciones en la tarima? ¿O veremos todo el poder de Pavlo y su banda nada más?

R: Va a haber sorpresas jaja no podemos adelantar mucho porque es más rico sorprenderse, dejemos la expectativa para que se emocionen, vayan y esperen algo distinto.

P: ¿Cómo definirías tu estilo?

R: Yo defino todo como ‘electropop’, creo que va muy ligado con sonidos electrónicos. Mi primer EP se enfocó más en lo retro, el segundo en lo electrónico y este álbum que viene tiene un poquito de todo, hasta baladas, pero en general puede ser así, electro pop.

P: ¿Qué artistas te han influenciado o inspirado para convertirte en uno?

R: Digamos que mi sueño es muy pop star, entonces mi referente principal es Lady Gaga, desde pre adolescente he tenido esa visión súper clara y me he sentado a ver sus presentaciones, cada detalle, lo extravagante que ha sido y así mismo ella se ha convertido en mi motivación principal para lanzarme como artista y a ser diferente. Pero no, igual hay muchos referentes y más ahora que uno está tan plasmado de tantas influencias, antes escuchaba algo, ahora otra cosa, esto es una construcción de muchos sonidos y conceptos, lanzando nombres que recuerdo rápidamente están Rosalía, Elsa y Elmar, Lady Gaga, Esteman, Sam Smith, son muchos.

P: ¿Qué artistas quieres ver y conocer musicalmente durante el FEP, nacionales o internacionales?

R: Nunca he visto a Crudo, me gustaría ver su show, su presencia, me encantaría incluso hasta conocerlo. Ella Minus también, necesito conocerla, lo hace muy bien.