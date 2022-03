Jennifer Lopez se sincera y revela el lado oscuro de la fama: “es un monstruo”

No hay duda que Jennifer Lopez es una de las estrellas más importantes desde que saltó a la fama en los noventa, pero eso le ha supuesto un gran esfuerzo a nivel personal por la gran cantidad de ojos posados sobre ella.

En una reciente entrevista con la revista People, la diva del Bronx hizo un balance de su trayectoria y aseveró que “todo esto se siente como una bendición”, aunque claro, también tiene su lado negativo que pocos entienden.

De hecho, muchas veces que ha intentado buscar consuelo en sus amigos reconoce que no pueden dimensionar toda la presión que reposa sobre ella debido a su popularidad.

“Honestamente, ninguno de ellos ha lidiado con muchas de las cosas con las que he tenido que lidiar. Han estado lo suficientemente cerca de eso y lo entienden, (pero) he tenido que aprender a navegar (la fama) yo misma. Nadie está escribiendo el libro sobre cómo ser famoso, o qué hacer cuando obtienes fama y tu solo querías ser una artista”, reveló.

Jennifer Lopez confesó cómo es su relación con la fama

No obstante, 30 años de trayectoria le han permitido aprender mucho sobre cómo relacionarse con las personas y aprender a lidiar las críticas del entorno.

“Ves a la gente sucumbir a ella todo el tiempo. Dices: ‘¿Por qué este artista se suicidó o este terminó haciendo esto, o este se autodestruyó?’ No es fácil. No es para todos ser mirados, escrutados, juzgados y aclamados. Incluso ser aclamado da miedo. Son tantas cosas, y es mucha energía con la que lidiar”, dijo.

En la misma línea, la intérprete de On the floor agregó que aunque disfruta “las cosas divertidas que trae”, también reconoce que “es un monstruo” al que hay que tratar con cuidado.

“Hay que respetarla y no jugar con ella. No es algo con lo que jugar y lo aprendí al principio de mi carrera. Y simplemente la respeto, y cohabitamos muy bien y eso es todo. Y honestamente, mi enfoque está en crear, no en la fama”, finalizó Jennifer Lopez.