Conoce detalles de The Tourist, la serie sensación y más vista en la historia de HBO Max

Por como arrancó la serie británica, con la escena de persecución entre un camión desconocido y el protagonista de la serie (Jamie Dornan), sin duda alguna nos recuerda aquella mítica y primera película del galardonado director estadounidense, Steven Spielberg, Reto a muerte (Duel, 1971).

Dicha escena y película pareciera el planteo original de The Tourist, ya que, según lo visto en su tráiler oficial, comienza el desarrollo de la historia en la que su protagonista abordará aventuras y riesgos para poder determinar en realidad quién es y, sobre todo, porqué lo quieren asesinar.

La miniserie dirigida por los hermanos ingleses Harry y Jack Williams cuenta con seis capítulos, los cuales fueron un gran éxito en Inglaterra y todo el Reino Unido; y ahora desde su publicación en la plataforma digital de streaming, HBO Max, es la sensación entre millones de fanáticos que ya la convirtieron en la más vista en la historia de dicha aplicación.

Sinopsis

The Tourist, es una serie thriller que sigue a un hombre amnésico que es perseguido por varios enemigos mientras intenta saber quién es y adentrarse en lo más profundo de su ser con la ayuda de una camarera que acaba de conocer. Todo comienza cuando un camión intenta sacarle de la carretera, por lo que comienza una carrera a contrarreloj por su vida. Sin embargo, acaba en el hospital sin saber quién es ni por qué se encuentra tumbado en una cama del hospital, por lo que empieza a intentar buscar respuestas mientras sus enemigos intentan acabar con él.

Impresiones de Jack Williams

Cuando se estrenó la serie a principio de este 2022, uno de sus creadores Jack Williams comentó una particularidad experiencia vivida por él en uno de sus viajes realizados a Australia. En sus declaraciones dejó bien en claro que la escena principal no tiene nada que ver con la película de Spielberg y que todo surgió de una duda personal surgida mientras conducía un automóvil.

“Recuerdo conducir solo por el interior del desierto, en una ruta desolada, mirando hacia abajo, sumergido bajo las nubes de polvo y el calor brillante, mientras pensaba: No hay nada ni nadie aquí, y si me descompongo no habrá nadie para ayudarme. Me pareció interesante poner a un personaje en esa situación”.