Amenazan a mesero que reveló mal comportamiento de famosos en restaurante de Bogotá

Marco Antonio González fue empleado de un reconocido restaurante en Bogotá y decidió crear un hilo en Twitter comentando de manera muy breve el comportamiento que tuvieron famosos, como el fallecido Mauricio Leal y políticos colombianos, cuando asistían al lugar. Además dio detalles de la conducta de algunas celebridades internacionales como Jack White, los integrantes de Foo Fighters y David Beckham.

Abro hilo de las personas de la farándula que me toco atender siendo jefe de comedor en cierto restaurante muy famoso en Bogota, que no son muy amables que digamos o que son muy cheveres:



1. Fonseca: el menos grosero y una nota de man — Marco. (@marcogmusica) March 9, 2022

Marco, actualmente no se encuentra vinculado al restaurante ya que se está dedicando netamente a la producción musical, pero al parecer esta dinámica que realizó González en Twitter no cayó del todo bien entre los mencionados y fue amenazado por publicar este tipo de información. El productor no dio mayor detalle sobre las amenazas, pero si manifestó su opinión al respecto.

Este es un tuit serio. Aquí en Colombia es bien difícil todo.



Me acaban de amenazar seriamente, entonces muchas gracias a todos. — Marco. (@marcogmusica) March 9, 2022

Una de las reacciones más destacadas dentro del hilo de Marco, fue la de Martha Isabel Bolaños, conocida por haber interpretado a la ‘Pupuchurra’ en la telenovela ‘Yo Soy Betty la Fea’. La actriz aseguró que era una “propuesta inconsciente” y argumentó que las celebridades, como cualquier otra persona, también podían tener días malos.

Debido a las amenazas que recibió, Marco tuvo que eliminar el hilo donde anunciaba una segunda parte, anticipando que iba a revelar su experiencia atendiendo a personajes como Iván Duque, Imagine Dragons, Justin Bieber, Maluma, J Balvin, Petro y más.