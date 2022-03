¿Los conocía? Estos son los villanos de The Batman, nueva película del murciélago

El héroe de Ciudad Gótica ha llegado una vez más a la gran pantalla, esta vez, encarnado por Robert Pattinson. Mostrándose un poco más oscuro e inexperto en su segundo año como justiciero. Bruce Wayne llega con The Batman para enfrentarse a múltiples inconvenientes y más enemigos de los que estaría esperando.

Dirigida por Matt Reeves, quien además hizo parte importante de ‘El planeta de los simios’, a partir de un guión propio en compañía Peter Craig, que se basa en los personajes de DC. Batman fue creado por Kane y Bill Finger. Dylan Clark (las películas de El planeta de los simios / Planet of the Apes) y Reeves produjeron la película, con Michel E. Uslan, Walter Hamada, Chantal Nong Vo y Simon Emanual como productores ejecutivos.

Sin embargo, qué tal si en esta ocasión miramos hacia los lados y hablamos de aquellos personajes que le complican su trabajo al protagonista: Los villanos. Interpretados por Paul Dano encarnando ‘El acertijo’, Colin Farell como ‘Oz, el pingüino’ y John Turturro como Carmine Falcone.

‘El Acertijo’ (Paul Dano)

El acertijo Cortesía Warner

Posiblemente es uno de los personajes que más intriga causa, pues por medio de sus complejas adivinanzas empieza a dejar pistas para que poco a poco el héroe tome decisiones que lo acerquen a sus planes y así poder hacer estragos en la ciudad Gótica, sin embargo, Paul Dano, actor que le da vida a este personaje, habla sobre este filme asegurando que se siente muy emocionado de sorprender a una audiencia que es bastante exigente.

“Estoy muy emocionado de que la gente vea la película porque quiero poder hablar sobre ella y quiero ver lo que piensa la gente. Me siento muy bien al respecto. Me encanta el efecto dominó que tiene cada escena hacia la siguiente en el guión de Matt y creo que es un viaje realmente cautivador y apasionante. Las imágenes son, creo, realmente poderosas. Estaré muy emocionado de que la gente pase ese tiempo en esta Ciudad Gótica. Y realmente creo que si vas a ver algo en un teatro, viendo esto con el sonido y las imágenes apoderándose de ti, creo que va a ser asombroso. Es impresionante, y no quiero decir nada al respecto, pero también me encanta el final de la película. Creo que es un clímax realmente poderoso y me gusta el viaje de Batman en esta película. Así que tendré curiosidad por la gente que lo experimente”, aseguró.

‘El pingüino’ (Colin Farrell)

Colin Farrell, El Pingüino Cortesía Warner

Gracias a que esta película muestra una de las etapas iniciales de Batman, ‘el pingüino’ aún no alcanza su máximo esplendor como uno de los villanos de este universo DC, sin embargo, la interpretación hecha por Colin Farrell da paso para entender un poco el origen del personaje.

“En la película se hace referencia a él como Penguin, pero en el guión se articuló expresamente que no está particularmente contento con ese apodo. No es algo que haya encarnado todavía. No es algo en lo que haya entrado. No sé si él nunca está de acuerdo con eso. No sé si alguna vez es algo a lo que se adapte y esté bien, porque entiende que puede infundir miedo en las personas. Pero aquí es Oz y es alguien que está en ascenso, al menos así es como él se ve a sí mismo. Está trabajando dentro de una organización criminal, pero no está en la cima de la organización. Quiero decir, está cerca del hombre que está en la cima, Falcone, interpretado por John Turturro. No sé si es su mano derecha, pero si no, está bastante cerca de ser su mano derecha”, agregó.

Además, según sus propias palabras, entrar al mundo del entretenimiento y más aún con esta película, le permitió encontrarse una vez más con su niño interior.

“Me dedico a la vida como actor, pero también tengo un niño muy fuerte dentro de mí que todavía está vivo y bien y que busca la comodidad del entretenimiento a veces, y aún así, como hombre, se relaciona con las cosas que amaba. de niño o de adolescente. Y crecí viendo a Adam West en el programa de televisión y Burgess Meredith, y lo que sea, interpretando al Pingüino. Y también me encantó el primer Batman de Tim Burton, y su posterior Batman [Returns], con Danny DeVito como Penguin y Michelle Pfeiffer como Catwoman. Entonces, cuando lo escuché, me emocioné terriblemente con la idea de poder encarnar, acercarme a un personaje tan icónico como Penguin”, afirmó.

‘Carmine Falcone’ (John Turturro)

Carmine Falcone Cortesía Warner

Este es uno de los personajes que ha llamado la atención del público gracias a que muestra, tal vez, la forma más humana de los villanos, sin embargo, asegura que tuvo la libertad de jugar un poco con su personaje entendiendo que todos quieren y buscan un héroe, sin embargo, los héroes también pueden dar pasos en falso.

“Creo que te puede entretener, pero también te hace pensar un poco de una manera mitológica... Creo que todo el mundo quiere héroes. Desafortunadamente, los héroes pueden meternos en problemas. Los movimientos y cambios reales generalmente los realizan personas que se unen y grupos que lo mueven, pero toda la historia de los dioses y la mitología es diferente. Y creo que esto está relacionado con eso de alguna manera. Pero, quieres que la gente se comprometa. Quiero decir, lo primero que debes hacer es comprometerte. Y luego, a donde sea que los lleve la historia, deja que los lleve allí. Es cómo lo haces, cómo lo dices para atraer y mantener a las personas en la historia. Me gusta mucho el elenco y estoy feliz de ser parte de él”, puntualizó sobre su experiencia en el set.