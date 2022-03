Kate del Castillo tiene nueva pareja y demuestra que nunca es tarde para encontrar el amor

La actriz mexicana Kate del Castillo alcanzó la popularidad en toda la región de habla hispana gracias a su rol protagónico en la ‘Reina del Sur’, pero esto no es lo único que Kate consiguió en la serie, al parecer. Un romance habría nacido para la actriz tras haber rodado la serie de Netflix, que está por estrenar su tercera temporada.

Luego de haber estado soltera por un tiempo, ahora Kate del Castillo estaría saliendo con un colega de ‘La Reina del Sur’, el director de fotografía de la serie, Édgar Bahena.

Fue una amiga del entorno de Kate del Castillo quien reveló para los medios que la actriz se encuentra en México grabando un nuevo proyecto, y eso fue lo que permitió que la pareja se pudiera conocer mejor y que se concretase el romance.

Se conocieron en el rodaje de la tercera temporada

“Ellos se conocían de la tercera temporada de La Reina del Sur, pero el flechazo se dio ahora que grabaron la cuarta temporada, pues con tanto viaje, tanto acercamiento y tanta interacción, se dio el amor entre ellos y están muy contentos”, explicó esta persona del entorno de Kate del Castillo.

Además, la amiga también contó que Kate del Castillo no se esconde con su nuevo novio y que es común verla en cenas con amigos y en eventos. Incluso llevó a Bahena a la última edición Súper Bowl con ella. “Ella está muy consciente de su relación y en realidad no se esconden para nada. De hecho, se me hace raro que aún no los capten, pues ahora que andan en México salen juntos a cenar sin estar escondiendo su relación”, agregó la amiga de la actriz.