Amanda Bynes se pronuncia después de pedir el fin de su tutela

Amanda Bynes habló por primera vez desde que pidió poner fin a su tutela.

La actriz, quien rara vez utiliza las redes sociales, envió un mensaje a través de Instagram, en el que incluso etiquetó a tres importantes medios de comunicación para hacer eco de su mensaje.

“¿Qué pasa, Instagram? Amanda Bynes aquí. Mi cita en la corte se acerca en dos semanas”, dijo la actriz, de 35 años, etiquetando a E News, People Magazine y US Weekly, medios que hacen cobertura a la farándula norteamericana. “Quiero agradecerles mucho por su amor y apoyo. Paz y adiós”.

Bynes lució unas gafas negras, con un cabello negro con tono gris en las puntas, y un piercing de oro en su nariz.

Presentó declaración de capacidad

Foto: Twitter/Amanda Bynes

La estrella juvenil de What I Like About You se retiró de la actuación en 2010, cuando protagonizaba la serie Easy A y recientemente presentó una petición para terminar la tutela de su persona y patrimonio en el Tribunal Superior del Condado de Ventura en California.

Según el medio Page Six, el primero en informar la noticia, Bynes también presentó una declaración de capacidad, que es un requisito en California para todos los casos de tutela, lo que significa que debe haber registros actualizados sobre el estado mental de Bynes de un médico, psicólogo o de un practicante de sanación religiosa.

“Amanda desea terminar su tutela. Cree que su condición ha mejorado y que la protección de la corte ya no es necesaria”, señaló David A. Esquibias, su abogado, a People.

La audiencia será el 22 de marzo

Amanda Bynes Foto: Agencias

Bynes tiene programada su audiencia para el 22 de marzo con la intención de finalizar la tutela que tiene desde agosto de 2013, en una medida que permite a su madre, Lynn Bynes, supervisar las decisiones personales y médicas de su hija, así como los asuntos financieros.

La tutela se produjo después de que la actriz, que tenía 27 años en ese momento, tuvo varios encontronazos con la policía y una detención psiquiátrica involuntaria.

Su presentación se producirá menos de cuatro meses después de que Britney Spears terminara su tutela de 13 años.