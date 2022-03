Kodak Black a Kim Kardashian: “Necesitas a un hombre de verdad, nena”

Tras nueve meses de solicitar su divorcio de Kanye West en febrero del 2021, la modelo y empresaria Kim Kardashian dio a conocer su romance con el comediante de Saturday Night Live Pete Davidson, quien no ha sido el único en hacer público su amor hacia ella.

Esta vez el turno fue de Dieuson Octave, mejor conocido como Kodak Black. Este rapero de 24 años ha utilizado la red social Instagram para manifestarle a la socialité su interés.

“Necesitas a un hombre de verdad, nena. Yo no juego. Soy un gánster de verdad @kimkardashian”, le ha asegurado.

El humor como parte de la conquista

Atuendo de Balenciaga

En Instagram Kodak también subió una foto de él recreando con cintas de seguridad el atuendo de Balenciaga que usó Kim hace unos días, mensaje éste que logra que el público piense que él también sabe de comedia como su contrincante Pete Davidson.

Davidson, de 28 años, es un reconocido actor quien fue nominado a The Comedy Movie Star de 2020 por su trabajo en The King of Statem Island y ha sido recientemente blanco de amenazas provenientes del ex esposo de Kardashiam, el rapero Kanye West.

¿Pura comedia?

La vida del rapero, quien se hizo mundialmente famoso por sencillos como “No Flockin”, “Roll in Peace” y “Tunnel Vision”, ha estado signada por períodos de éxito, así como por controversias públicas y cuestiones legales.

Sus problemas legales comenzaron en la escuela secundaria, época en la cual se le acusó de robo.

En 2019, Black fue arrestado por posesión de armas y sentenciado a casi cuatro años en una prisión federal al aceptar su culpabilidad en la falsificación de documentos y entrega de información falsa para comprar tres armas de fuego en un distribuidor de Hialeah, ciudad aledaña a Miami.

No obstante, mientras el rapero estaba encarcelado lanzó su tercer álbum de estudio, Bill Israel, el cual alcanzó el puesto número 20 en el Billboard 200 de Estados Unidos con 16.000 unidades equivalentes a álbumes.