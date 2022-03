Este actor fue la primera opción para encarnar a don Armando en “Betty, la fea”

La exitosa carrera artística que ha logrado edificar Jorge Enrique Abello difícilmente podría explicarse sin Yo soy Betty, la fea, la exitosa telenovela que encabezó entre 1999 y 2001.

Aunque había participado antes en otros melodramas, fue su participación en esta historia de Fernando Gaitán la que lo lanzó a la fama internacional y lo consolidó como protagonista.

Jorge Enrique Abello interpretó a Armando Mendoza en "Betty, la fea" | Captura video

No obstante, aunque su interpretación del atractivo, impulsivo y mujeriego doctor Armando Mendoza marcó un antes y un después en su carrera, el papel nunca estuvo pensado para él.

De hecho, el galán solo llegó a interpretar al controversial personaje que lo inmortalizó en la memoria de millones de televidentes gracias a una serie de eventos afortunados.

¿Cómo logró Enrique Abello a protagonizar Betty, la fea?

Aunque a más de 20 años de Betty, la fea es imposible imaginarse a otro histrión en la piel del neurótico presidente de Ecomoda, la verdad es que el personaje originalmente era para Guy Ecker.

Así lo reveló Abello en una entrevista hace años atrás con el programa colombiano de radio La W en donde se explayó sobre su experiencia interpretando al gran amor de Beatriz Pinzón.

Según contó, Gaitán lo había llamado en aquella época para que protagonizara su telenovela Hasta que la plata nos separe. El galán colombiano estudió la propuesta y aceptó emocionado.

Sin embargo, RCN pidió al escritor que pausara ese proyecto y se enfocara en sacar adelante Betty, la fea, porque era “más propicia para el tema económico” que atravesaba el canal.

El intérprete aseguró que el libretista entonces se disculpó con él por el cambio de planes y porque ya tenía en mente al galán brasileño para protagonizar la historia de Betty.

“Fernando me llamó y me dijo ‘Jorge Enrique, lo siento. Ya no voy a contar con tus servicios, porque ya no voy a hacer Hasta que la plata nos separe, sino que voy a hacer una novela que se llama Yo soy Betty, la fea, y me gustaría que la hiciera Guy Ecker”, recordó.

“Yo le dije ‘no, pues. Yo contra Guy Ecker no voy a competir” , aseveró sobre el histrión que había encabezado el mayor éxito de Gaitán hasta Betty, la fea: la novela Café con aroma de mujer.

Pero, ¿y entonces cómo Jorge Enrique Abello terminó siendo don Armando?

De acuerdo al galán de telenovelas colombianas, el papel acabó en sus manos luego de interpretar al mejor amigo de Mario Calderón en las audiciones de las actrices por el rol de Betty.

“En esa época estaban haciendo casting para otras novelas, entre esas una que se llamaba Lolita. Yo iba a hacer el bobo. Yo me gané ese casting…” comenzó a relatar.

“Por la tarde, John Bolívar, que era el jefe de casting de RCN, me dijo: ‘Oye, Jorge Enrique, es que tengo como 12 actrices que toca hacerles el casting para el personaje de Betty”, se acordó.

“Necesito alguien que me ayude de partner de ellas’. Yo le contesté: ‘Yo te ayudo”, apuntó. “Ese día me tocó besar a 12 actrices y burlarme de ellas”.

Sorpresivamente, al día siguiente, ninguna de las doce aspirantes se ganó el papel de Betty, pero él se quedó con el tan querido como detestado personaje de Armando.

Y es que, aunque no estaba audicionando, la producción quedó impresionada con su personificación y le ofrecieron el protagónico que, de buenas a primeras, rechazó.

Jorge Enrique se negó inicialmente a encabezar Betty, la fea

“Al otro día me llamaron de RCN y me dijeron: ‘mira, no escogimos a ninguna de las actrices, pero a ti sí, ¿quieres ser don Armando?”, aseveró que le preguntaron.

“Dije ‘no, yo ya tengo el bobo de Lolita’, que me encanta, que es un personaje chévere…”, replicó. “Entonces duraron como 20 días convenciéndome y yo no quería ser don Armando”.

Por fortuna, la producción logró persuadirlo de aceptar el personaje. “Me convencieron y ahí comencé a leer la historia de Betty”.

“Los únicos que creíamos que Betty, la fea iba a funcionar éramos nosotros”

Cuando finalmente comenzó a revisar el relato, Abello se enamoró de la historia que definió como “algo excepcional” a lo que se había hecho en materia de series y telenovelas.

“Fue tan excepcional que los únicos que creíamos que eso iba a funcionar éramos nosotros”, aseveró. “El resto de las personas que estaban alrededor de nosotros decían: ‘¡ No pueden hacer una novela con una protagonista fea!” .

Al final, demostraron que tenían la razón. Tras su estreno en 1999, Betty, la fea se convirtió en la producción más vista en la historia de la televisión de Colombia y un fenómeno mundial.

Desde entonces, la novela más exitosa de todos los tiempos no ha parado de cautivar adeptos. Actualmente, permanece imbatible como una de las producciones más vistas en Netflix.