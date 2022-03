Manuela Gómez ha revelado que operaciones se hará en su cuerpo

Manuela Gomez ha sido una de las famosas más polémicas de los últimos años en la televisión nacional, pues cuando estuvo como participante en Protagonistas de Nuestra Tele, lo cierto es que generó muchos sentimientos en los televidentes, pues tenía una personalidad un poco fuerte con el resto de participantes y muchas veces estuvo amenazada y apuntó de salir por eso mismo.

Ahora que ha salido del programa, a pesar de no verla en la televisión nacional, se ha dedicado a las redes sociales y a formar empresa, no solamente acá en Colombia, sino hasta internacionalmente, lo que no solamente le ha generado varios ingresos, sino el reconocimiento en redes sociales.

Ahora Manuela ha revelado a través de las redes sociales que se someterá al cirujano “A mí mi nalga no me gusta, me parece que es demasiado grande. Entonces el doctor va a intentar reducirme un poco la nalga porque hay que tener cuidado para que no se me caiga completamente. Me voy a hacer reducción de cola y de busto, entre otras cositas”

Por ahora tendremos que esperar a como sale de dicha intervención, pero por lo visto ella se siente bastante emocionada con el procedimiento.