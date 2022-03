Maluma presenta su primera colección de fragancias

El ídolo global de la música latina, MALUMA, anunció el día de hoy el lanzamiento de su primer colección de fragancias denominada “Royalty” by Maluma The King and Queen Collection, compuesta por cuatro majestuosas y exquisitas fragancias tanto para hombre como para mujer, inspiradas principalmente en el poder de las piedras preciosas, donde cada una representa una joya diferente: jade, ónix, granate y amatista.

La belleza y energía que representan cada una de ellas, aportan una sensación de empoderamiento y simbolizan las cualidades de fuerza y lujo, tal y como un rey o una reina deben tener. La colección se vende por separado, y ya se encuentra disponible a la venta con un valor de 45 dólares cada una. Para adquirir “Royalty” by Maluma visite la página oficial: www.RoyaltybyMaluma.com

“Mi padre me dejaba usar su fragancia favorita por las mañanas desde que era un niño y eso fue lo que generó mi amor por los aromas a una muy temprana edad. Por lo tanto, si lo sueñas, puedes hacer que suceda; y esta colección representa un sueño hecho realidad con la que busco que todo el mundo recuerde quién es y que no se permitan perder su propia corona, porque todos somos Reyes y Reinas”; expresó Maluma.