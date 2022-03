El grave accidente que vivió Vibiana, la madre de Lina Tejeiro, que casi le cuesta la vida

A través de las redes sociales la madre de la actriz colombiana compartió que tuvo un grave accidente de transito pues al parecer fue culpa de la imprudencia del otro conductor, quien la choco por detrás y por el lado, según lo que pudimos ver en las fotos compartidas por Vibiana, ella estaba siendo atendida por los médicos en una ambulancia y revisando que ella estuviera bien.

Ante la situación Vibiana comentó “Estoy viva de milagro. Imprudencias al manejar y no fueron mías. Por favor cuidado al manejar” terminó por decir la madre de Lina, mientras le tomaban todos los exámenes pertinentes. Por supuesto por las fotos que vimos su carro quedo bastante chocado y dañado, no sabemos cómo los dos arreglaron la situación pero por lo visto ella esta bien y no tiene lesiones graves.

Qué me le pasó a Vibiana Tejeiro? La mamá de Lina Tejeiro sufre duro accidente de tránsito y asegura estar viva de milagro… #famosos #accidente #bogota #colombia pic.twitter.com/BVXC4v9itD — YoSoyÓmicron (@leolemoine) March 5, 2022

Por supuesto todos sus amigos y familiares cercanos no han hecho más que regalarle detalles para la pronta y completa recuperación de Vibiana Tejeiro.