¿Conoce qué son las Power Ballads? Estas son algunas de sus canciones indispensables

Muchas de las grandes y legendarias bandas de rock alrededor del mundo se han dejado conquistar, y así mismo conquistan el corazón de sus fanáticos por medio de las power ballads. Un género que combina perfectamente el sentimentalismo con poderosas guitarras y baterías.

Metallica, Scorpions, Bon Jovi o Tesla son algunas de las leyendas que han incursionado por lo menos una vez en este género, sin embargo, traemos cinco canciones que en definitiva querrá escuchar para enamorarse de esta línea romántica del rock.

1. Skid Row - I Remember You

Para iniciar viajamos hasta New Jersey y de paso retrocedemos hasta el año 1989 donde la banda liderada por Sebastian Bach lanzaría su álbum debut homónimo a la banda: Skid Row.

La canción es el tercer sencillo lanzado por la agrupación. Alcanzó la posición número 6 en el listado Billboard Hot 100 en el año 1990, además, logró mantenerse 20 semanas en el listado y fue compuesta por Rachel Bola, bajista de la banda y por Dave “Snake” Sabo, guitarrista.

I Remember You, una balada que inicia con una guitarra acústica y la voz del mítico Sebastian Bach pero que poco a poco va tomando ese sonido característico de las Power Ballads de finales de los 80 e inicios de los 90 donde la esencia del rock se amalgama con el romanticismo incluso “Cliché” de las baladas. Una obra maestra.

2. Bad English - When I See You Smile

La banda de John Waite, Bad English, se hace presente en las indispensables con una de las canciones más recordadas de finales de los ‘80 y es que “When I See you Smile” no puede faltar si de Power Ballads estamos hablando. Nos remontamos al año 1989 cuando fue lanzado el primer trabajo discográfico de la banda, homónimo a la misma, donde también encontramos el sencillo ‘Price of love’.

3. Aerosmith - I Don´t Want To Miss a Thing

“Los chicos malos de Boston”. La banda de Steven Tyler, también integrada por Joe Perry, Joey Krammer, Brad Whitford y Tom Hamilton levanta la mano con su canción “I Don’t Want To Miss a Thing” canción que recordarán por ser banda sonora de la película Armageddon con Bruce Willis del año 1998 donde, además, la hija de Steven Tyler, Liv Tyler, participó como parte del elenco interpretando a Grace Stamper.

Es la primera y única canción de Aerosmith en llegar al #1 del Billboard Hot 100 permaneciendo en esta posición durante 4 semanas, además, fue nominada a los premios Oscar como mejor canción original 1998. Merecedora de disco de platino en Estados Unidos, Noruega, Suecia y Alemania. Disco de oro en Austria, Italia y Reino Unido. Sin lugar a dudas una de las canciones más representativas de Aerosmith.

4. Kiss - Reason To Live

Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss y Ace Frehley se hacen presentes en esta selección con su canción “Reason to Live”, sencillo del álbum Crazy Nights de 1986. Es una de las canciones más importantes del grupo Neoyorquino. La letra de la canción compuesta por Paul Stanley hace referencia a una relación complicada donde no se es correspondido.

Además, es el único video donde Bruce Kulick, guitarrista y miembro importante de la agrupación, aparece tocando los teclados. Cabe resaltar que para ese momento Kiss ya habría empezado con su apuesta, desacertada en el concepto de muchos, de aparecer sin maquillaje en ciertas ocasiones.

5. Poison -Every Rose Has Its Thorn

La banda de Bret Michaels no podía faltar en esta selección. Poison fue una de las bandas más representativas del Glam desde mediados de los ‘80 hasta mediados de los ‘90. Canciones como Nothing But a Good Time hacen que aún hoy sean una de esas tantas grandes insignias que dejó el Rock en su época dorada.

En ese orden de ideas Every Rose Has Its Thorn es, desde 1988, la canción más exitosa de la banda para algunos. Pero entre las razones más significativas, aparte de su letra y melodía suave es el significado de su título y es que Michaels se inspiró en la ruptura con su novia de la época.

Hace referencia a la rosa, la flor y sus pétalos, como el éxito al que musicalmente hablando llegaba Poison. Por otro lado, las espinas representan ese fin de la relación. Recibía algo hermoso, pero definitivamente le dolía tenerlo. Según cuenta Michaels aún hoy guarda la hoja amarilla donde escribió los primeros versos de la canción que posteriormente editaría y se convertiría en un completo éxito.