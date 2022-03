María Becerra y Prince Royce se unen en ‘Te Espero’

La estrella argentina MARIA BECERRA sorprende con su colaboración junto a Prince Royce quien la invitó para su nuevo sencillo “Te espero”, una bachata sexy, romántica e irresistible no sólo por su ritmo sino también por la melodiosa voz característica de Royce que se complementa con la sensualidad y potencia vocal de Becerra.

Así mismo, esta exquisita bachata tiene un toque único y especial, ya que inicia con una interpolación del icónico hit de los 80′s “(I Just) Died in Your Arms” de la reconocida banda británica Cutting Crew, una de las canciones favoritas de Royce. “Te Espero” fue producida por D’lesly “Dice” Lora y Prince Royce; y escrita por Royce junto a MARIA BECERRA, Nelsen y Bobby Sierra.

Podría interesarle: Razones para no perderse la serie ‘Ritmo salvaje’

El videoclip del single estuvo bajo la dirección de Julian Levy y se filmó durante dos días en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, dando como resultado unas escenas espectaculares que narran una historia de intriga y acción personificada por ambos artistas.

Por otro lado, la nena de argentina ha logrado arrasar con su sencillo “FELICES X SIEMPRE”, canción que ha logrado posicionarse en los primeros listados de música en Argentina, llegando a obtener más de 6 millones de visualizaciones y logrando ser tendencia dentro de la plataforma Youtube como la número 1 en tan solo una semana de lanzamiento.

Sumado a esto el exitoso tema “ENTRE NOSOTROS REMIX” en el cuál colabora MARIA junto a Lit Killah y Tiago PZK ha superado la cifra de 100 millones de views en Youtube en tan solo un mes de haberse estrenado.Además MARIA BECERRA sigue sumando más logros en su carrera pues ha recibido dos nominaciones en los Latin American Music Awards compitiendo en las categorías de “Nuevo Artista del año” y “Video favorito”.

Escuche aquí ‘Te espero’: