Expertos predicen que Batman podría superar en taquilla el fin de semana de estreno de Spider-man: No Way Home

'The Batman'. Foto: Divulgação Warner Bros.

“The Batman” ya ha llegado a las salas de cine en todo el mundo y, como es de esperarse, ya se está hablando del éxito que puede llegar a tener la cinta durante su fin de semana de apertura, el momento más importante de su presencia en taquilla. Muchos han comenzado a pensar que la película podría superar “Spider-man: No Way Home”.

La película dirigida por Matt Reeves llega a las salas con una propuesta nunca antes vista en las adaptaciones del caballero de la noche, con una historia mucho más oscura y realista que anteriores entregas y que, hasta el momento, han fascinado a la crítica y a los fanáticos que han podido verla en los preestrenos y funciones especiales.

Según cifras, “The Batman” tendría uno de los mejores fines de semana de estreno de la era post-covid

En la industria cinematográfica, el fin de semana de estreno es el momento más importante del viaje de una película por las salas de cine. Este es el momento donde más personas van a ver la cinta ya que, con la llegada de la siguiente semana, disminuye mucho el hype y las opiniones que se dan pueden afectar la experiencia de algunos espectadores.

Conociendo las cifras de los preestrenos, entradas ya vendidas para el fin de semana de estreno y haciendo un cálculo en base a los fans y como se ha llevado la película en temas de Marketing durante los últimos meses previos al estreno, ya los expertos han podido predecir con cifras aproximadas lo que la nueva entrega de Batman logrará.

El Covid-19 fue uno de los golpes más fuertes que ha sufrido la industria, pero la llegada de “Spider-man: No Way Home” hizo que la gente volviera a las salas de cine en masa. Hasta el momento, los expertos calculan que “The Batman”, si bien, no logrará superar a la cinta de Marvel Studios, tiene casi asegurado convertirse en el segundo mejor estreno de la era post-covid.

Las cifras oficiales con respecto a los preestrenos son de 21.6 millones de dólares, a lo cual se suma lo que la cinta ha logrado recaudar durante los dos días que lleva de cartelera, 17.6 millones. Tomando esto, se calcula que “The Batman” puede llegar a tener un fin de semana de apertura de entre 100 y 125 millones de dólares.

Esta cantidad, si bien la colocaría fácilmente como una de las cintas con mejor estreno de 2022, la deja a la mitad del camino de los sorprendentes 260 millones de dólares que recaudó Spiderman. Algo muy importante a tomar en cuenta es que, esta cifra puede aumentar tomando en cuenta las medidas de protección contra el Covid-19.

Los dos mercados más grandes dentro de Estados Unidos son, Nueva York y Los Angeles, precisamente este último ha decidido levantar el uso de tapabocas dentro de las salas para personas vacunadas y no vacunadas. Tomando en cuenta esta decisión, algunos han calculado que “The Batman” podría llegar a recaudar 145 millones.

La nueva película de Batman espera conseguir una segunda oportunidad para DC

Para nadie es un secreto que el Universo Extendido de DC no ha tenido el mayor de los éxitos, cosa que ha acabado por costarle la reputación a Warner Bros. pero, la empresa productora aún quiere seguir con su proyecto y muchos especulan sobre conexiones entre “The Batman” y “Joker”.

Hasta el momento, ambas cintas serían las mejores recibidas por crítica y público, lo cual podría dar pie a un crossover para sorprender a todos los fans.

Te recomendamos en video