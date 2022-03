Estos son los nuevos sonidos de Colombia y el mundo de esta semana

Como cada semana, desde Publimetro les mostramos a nuestros lectores las novedades musicales que tienen que tener en su Playlist para disfrutar durante esta semana.

Esteman - Desconocidos

Este sencillo es una nueva versión de la canción original “Desconocidos” de Mau y Ricky, Manuel Turizo y Camilo. Este es un proyecto que lanzó su primer volumen con artistas como: Daniel Me Estás Matando, Juan Pablo Vega & Elsa y Elmar, Marco Mares, Sebastián Romero, Marissa Mur y Los Master Plus, en donde los invitaron a interpretar nuevas versiones de renombradas canciones de reggaetón reversionandolas a distintos géneros y estilos musicales. La producción del proyecto Recoversión está a cargo del músico e intérprete colombiano Juan Pablo Vega.

Feid - Nieve

“Nieve” es una canción super diferente a todo lo que yo he lanzado durante toda mi carrera.

Siempre en enero o febrero me encanta sacar una canción nueva que sea diferente a todo loque he sacado el año anterior. Es una canción que desde que la hicimos me encanto. Siempre he querido hacer un downpitcha mi voz en reggaeton pero nunca lo logre que sonara bien y cuando salió la canción siempre tuvimos la idea de hacerle un downpitch a mi voz y quedo increíble.

Siento que no he escuchado una canción en Español de este género que tenga esa misma vibra. Me gusta mucho porque es una canción que siempre he querido tener para mis shows yestoy loco por tocarla en vivo. “Nieve” tiene una energía durísima a parte de la letras super melancólicas y tiene mucha nostalgia y sentimiento que por eso se caracteriza toda la música del Ferxoo (Feid)La produzco Sky Rompiendo 100%. Con Sky he creado mucha música y escribí “Nieve” con él también. Viene por ahí mi álbum y espero que la disfruten y la escuchen mucho. “Nieve” es una canción que tiene mucho “recall” y espero que la sigan escuchando.

Red Hot Chili Peppers - Poster Child

Esta canción continúa con la preparación para la llegada de su nuevo álbum de estudio -el duodécimo de su carrera-, Unlimited Love, el próximo 1 de abril.

En “Poster Child,” encontraremos un beat constante que ayuda a construir un groove audaz, mientras una guitarra funk le da vida al track. Las voces se mueven con una energía inquieta para culminar en un coro hipnótico. El acompañamiento visual nos cautiva viñeta tras viñeta con un ritmo propulsivo.

RadioÉlite - Ruleta

Conformada hace 3 años, RadioÉlite presenta su nuevo sencillo: ‘Ruleta’, una propuesta de indie rock que plasma las experiencias intensas y pasionales de la vida urbana nocturna, una forma de ver y experimentar el mundo, a través de sonidos cargados de personalidad y energía, elementos densos con cromatismos musicales y emocionales con ritmos intensos y una letra apasionada.

Gia & Juan Astroz - Lisboa

Esta nueva apuesta musical cuenta la historia de dos personas que se enamoran en “Lisboa” (de allí el título de la canción) pero al regresar de ese viaje único y volver a sus realidades, la conexión entre ambos deja de existir, es así que empiezan a preguntarse como un amor tan bonito y sincero deja de trascender.

“Lisboa” nos introduce en un pop urbano a través de su comienzo acústico, que rompe de inmediato con una percusión reggaeton envuelta por samples y vocal chops. La cadencia del ritmo y el piano percusivo ayudan a evocar un encuentro romántico y lleno de sensualidad que ya fue pasado, dejó de ser presente y nunca más será futuro.

Gregorio Merchán - Máquinas

El baterista colombiano Gregorio Merchán regresa con ‘Máquinas’ el más reciente sencillo de su proyecto solista que vio la luz en 2020.

Gregorio que es reconocido por ser parte de Aterciopelados, Morfonia y haber tocado con 1280 Almas, Odio a Botero, La Etnia y muchas otras agrupaciones, nos presenta una canción en al que nos recuerda que los niños no son máquinas de guerra.El sonido cyborg electro rock de Máquinas nos lleva por la historia de una niña que se esconde, quiere dejar de huir y busca ser escuchada. Es un manifiesto de no violencia.

Goyo - En la letra de otro

La cantante, compositora y rapera colombiana Gloria “Goyo” Martinez, del trío ganador del Latin GRAMMY y nominado al GRAMMY ChocQuibTown lanza su carrera solista con la serie documental En Letra De Otro de HBO.

En Letra De Otro interpretando sus canciones favoritas como “Oye Cómo Va” de Tito Puente, “Antología” de Shakira, y “Summertime” de Ella Fitzgerald, transportándonos a los vibrantes paisajes de su pueblo nativo Condoto en Chocó, Colombia. En medio de las extraordinarias y elaboradas producciones musicales, Goyo nos da un recorrido por su historia y sus referentes musicales, incluyendo el origen de su apoyo, el amor de su padre a la música de salsa, su ascenso al reconocimiento internacional con la banda ChocQuibTown, y su obsesión con Shakira.

Lasso - Dios

El cantante y compositor de origen venezolano lanza este nuevo sencillo, donde suma a su característico estilo pop algunos guiños al soul y el R&B, con tal de entregarnos una canción apasionada acerca de la fe y el amor.

Esta composición cuenta con una cadencia rítmica sútil y casi minimalista, a la cual se suma el poderío interpretativo de Lasso, quien en los primeros versos habla acerca del regalo celestial que significa estar con la persona querida, para llegar al coro, donde habla directo con “Dios”, con quien aclara que si bien su fe ha sido trastocada por la vida, agradece el hecho de poder amar y ser amado.