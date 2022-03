The Batman: El misterioso sitio web que Warner Bros habilitó para resolver acertijos (sin spoiler)

“The Batman” ya concentra la máxima aceptación del público tras su estreno esta semana en los cines del país. Una película dirigida por Matt Reeves, que prevé recaudar más de 100 millones de dólares en un solo fin de semana.

Robert Pattinson (Jonathan Olley/EFE/Jonathan Olley/Warner Bros)

Si ya viste la película, seguramente te diste cuenta que tras el estreno Warner Bros habilitó la página www.rataalada.com, en la que al entrar aparece el logo del villano; The Riddler, para después responder tres acertijos para obtener la verdad o la justicia.

Captura de pantalla

El sitio, que está solo en inglés, tiene varios acertijos que pregunta un misterioso personaje que podría ser el villano de la película. Pero, las preguntas son muy complejas y resolverlas lleva su tiempo al menos en un primer intento.

Si te pones nervioso y te equivocas, te darán otra oportunidad con nuevas preguntas. Algunas de las respuestas que se han filtrado de los acertijos son: Mask, Confusion y Renewal.

Hay un premio

En cambio, si aciertas en las respuestas, se podrá descargar un premio. Se trata de un archivo zip a tu computadora. Se puede ver un video titulado “Thomas_Wayne_Lies.mp4″, sobre la campaña de este personaje que hace promesas para Ciudad Gótica. Pero a la mitad se congela y aparece la palabra “Hush!!”. En redes sociales ya lo han filtrado.

Por otro lado, si se refresca la página el sitio preguntará si consideras a Thomas Wayne un gran hombre y puedes responder con una letra Y o N, Yes or No. No importa lo que respondas, pero ello te permitirá ver una imagen de color rojo con algunos símbolos en lo que parece ser un mensaje y que es casi imposible de descifrar.

Con la reinvención del universo Batman, se pretende relanzar la franquicia de DC Comics. Para ello, Warner Bros ha hecho una mega inversión.

Lo nuevo de Batman presenta con un aire detectivesco y realista al superhéroe ahora encarnado por Robert Pattinson. En casi tres horas de producción, se mezcla el género de acción y el suspense bajo una trama que no muestra los orígenes del personaje.

Foto por Warner Bros. donde aparecen Jeffrey Wright (i) como el teniente James Gordon y Robert Pattinson (d) como Batman, durante una escena de la película (Jonathan Olley/EFE/Jonathan Olley/Warner Bros)

Ahora se muestra a un Bruce Wayne treintañero, en su segundo año como superhéroe, que todavía comete errores y que está empezando a entender su faceta como protector de la ciudad de Gotham.

Tras el éxito de “Spider-Man: No Way Home”, “The Batman” intentará convertirse por lo menos en la segunda cinta más taquillera desde el inicio de la pandemia.