Mila Kunis inició recaudación de $30 millones para su natal Ucrania

En medio de la invasión rusa a Ucrania, la actriz Mila Kunis, conocida mundialmente por haber interpretado a Jackie Burkhart en That 70′s Show, se ha sentido identificada con todas las víctimas de esta guerra.

En especial, la actriz ucraniana nacionalizada estadounidense ha iniciado junto con su esposo, el también conocido Ashton Kutcher, una campaña para ayudar a los refugiados que han llegado a países de Europa buscando preservar sus vidas.

Según CBS News, más de un millón ya han huido de Ucrania. Vox informa que al menos 505.000 ucranianos han ido a Polonia, 139.000 a Hungría, 97.000 a Moldavia, 51.000 a Rumanía, 72.000 a Eslovaquia y 90.000 a otras naciones del continente. El medio también informa que la mayoría de los refugiados son mujeres y niños, con un número creciente de niños no acompañados.

El desafío del momento

Para la artista, de 38 años, el desafío en este momento se reduce a la logística, como establecer viviendas y enviar suministros y otros recursos a la región.

Por su parte, Kutcher dijo que la ayuda será transportada a ONG (organizaciones no gubernamentales) conocidas en el terreno que pueden asegurar que la ayuda sea recibida por las personas que más la necesitan.

“Nací en Chernovtsi, Ucrania, en 1983, y vine a América en 1991. Siempre me he considerado estadounidense, y estoy orgullosa de ello. Amo todo lo que este país ha hecho por mí y mi familia. Pero hoy puedo decir que nunca he estado tan orgullosa de ser ucraniana”, asegura Kunis en un video de YouTube en el que, junto con su esposo, busca propiciar la recaudación de fondos para la causa.

Dando el ejemplo con el primer aporte

Mila y Ashton

Kunis y Kutcher, quienes están casados desde el 2015 y son padres de dos niños, anunciaron una importante donación $3 millones de su propio dinero, la cual esperan motiven a la población a hacerse solidaria con esta noble tarea.

“Vayan a nuestra página de GoFundMe y donen lo que puedan. La gente de Ucrania es fuerte y valiente, pero eso no significa que no necesite ayuda. Necesitamos ayudarlos”, afirmó Kunis.