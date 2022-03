Estas fueron las reacciones de los famosos frente a la canción de Residente contra J Balvin

Por supuesto no se habla de más en redes sociales sino de la peinada que muchos aseguran, le dio Residente a J Balvin pues en su ultima canción, en compañía de Bizarrap, el puertorriqueño le dedicó más de 4 minutos en donde literalmente le dijo de todo, lo que generó que todos quedaran con la boca abierta y que todo el mundo comentara en redes sociales lo que estaba pasando.

Por supuesto muchos estuvieron en contra de lo que hizo el rapero, pues afirman que no era necesario luego de que la pelea entre los dos quedó supuestamente acabada el año pasado, sin embargo, al parecer para Residente no fue suficiente y no hizo más que humillarlo en esta nueva canción.

Pero por otro lado, hay muchos colegas que les pareció bien la canción, puesto que el colombiano no es que digamos estaba muy bien parado desde el año pasado debido a los comentarios y situaciones desafortunadas en las que se vio, pues no solamente fue la pelea con los Latin Grammy, sino su canción “Perra” en donde se veía con mujeres de rodillas y amarradas, añadiendo a que recibió un premio Afrolatino, lo cual para muchos fue una contradiccón.

Delirio de grandeza y poca destreza 🔥 — Goyo 👑🖤✊🏾 (@GOYOCQT) March 3, 2022

El caso es que en muchas redes sociales de famosos se pudo leer la reacción de varios, vimos como Sebastian Yatra no publicó en son de defender al colombiano, sino al no generar más violencia “Tanto odio destruyendo esta sociedad. Por favor no incitemos a la violencia. Más respeto, algo de humanidad”. Sin embargo, mujeres como Goyo afirmaron que en definitiva había sido una muerte para J Balvin “Delirio de grandeza y poca destreza” que fueron algunas palabras que utilizó Residente en su canción.

Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz. ✏️ — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 3, 2022

Por el lado de Alejandro Sanz, el cantante publicó “Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz” y hasta el mismo AuronPlay se pronunció “Nuevo miedo desbloqueado: que residente te dedique 3 minutos de canción”.