Esta es la grave enfermedad que sufre la Gorda Fabiola y El Charrito Negro

Para nadie es mentira que La Gorda Fabiola ha tenido varios problemas de salud desde muy joven por su sobrepeso, así que ahora ha revelado cual es el ma que padece y que casualmente sufre al lado de El Charrito Negro.

A pesar de que La Gorda se ha sometido a varias cirugías que mantienen su salud estable, hay algo que no puede operarse y es precisamente la diabetes, esta enfermedad que según la OMS “La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios” lo cuál según la misma Fabiola, le nubla hasta la vista “Cuando la diabetes se me declaró, yo era una mujer de 32 años, tenía un sobrepeso de 147 kilos y comencé a sentir una sed insaciable, un apetito desbordado, mucho sueño y cansancio. Yo solo quería dormir y encima de eso comencé a ver borroso” afirmó la comediante y es que en definitiva es un tema de preocupación, pues en realidad son muchos las personas que al año mueren de este mal.

“Una enfermedad dormida y muy peligrosa. Yo mantenía mareos, pero cuando me saqué un examen médico el doctor me dijo que no tenía buenas noticias. Me dijo que tenía diabetes en grado 2 y eso me acabó. A mí me gustaba tomar gaseosas, jugos y abusé de los dulces” añadió el cantante, contando que en una oportunidad, mientras se tomó un par de rones, se le subió tanto presión, que casi tienen que hospitalizarlo, pero al final, es algo con lo que al final tiene con lo que vivir.