Epa Colombia habló de como ahora es su relación con Diana Celis ¿Siguen viviendo juntas?

Las relaciones personales de los famosos siempre estarán en la boca de todo el mundo, sin embargo desde hacer unos buenos años que sabíamos que Epa mantenía una relación con la jugadora de fútbol Diana Celis, con quien ya vivía y hasta tenían un pequeño hogar con tres perritos.

Sin embargo, desde finales del año pasado las cosas vienen cambiando un poco, pues al parecer las dos mujeres estaban pasando por medio de una ruptura amorosa que hasta donde nos dejaron saber se trataba de alguien más. Muchos han hablado, por un lado Diana afirmó que Epa Colombia estaba saliendo con una de sus amigas de hace tiempo y por el lado de Epa, afirmó que de hecho Diana se había involucrado con una de sus compañeras de futbol. Por lado y lado la situación se negó, sin embargo, Epa dejó saber que ella ya mantenía otra relación amorosa con otra mujer pero que al final no prosperó porque le decía que ella era un poco loca y bipolar, lo que la llevó a que se terminara prematuramente la relación.

Por el lado de Diana no se ha confirmado nada hasta el momento, pero si la hemos visto muy cercana con una amiga de su escuela de futbol y tal parece que no hay opción de que Epa y Diana vuelvan, por eso le preguntaron a la Epa a través de su Instagram si se seguía hablando con Diana “Nosotras no nos hablamos pues porque terminamos, ella por su lado, yo por mi lado, ella vive en un lado y yo en otro lado, listo” afirmó la colombiana dejando claro que esta decisión al parecer es definitiva y que desde lejos siempre le desea lo mejor, ahora más que Diana está pasando por un proceso de recuperación.