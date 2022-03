Epa Colombia ha revelado que el mismo Gustavo Petro habló con ella para convencerla

Epa Colombia se ha vuelto una de las figuras más influyentes de la farándula colombiana, pues a pesar de todas las acciones desafortunadas que ha hecho Daneidy Rojas, se ha convertido en una figura de lucha y constancia, de trabajar por los sueños, por eso mismo, no es la primera vez que la busca algún político pues anteriormente Álvaro Uribe ya la había buscado para precisamente ganar un voto de valor, aunque por ese tiempo el no estaba de candidato.

Lo cierto es que no es nuevo que los políticos recurran a este tipo de acciones, pero la diferencia es que al parecer a Petro no le fue también pues Epa Colombia compartió el momento que vivió con el y afirmó “Te tengo que contar un chisme, siéntate ahí, Petro me dijo que nos reuniéramos, que nos sentaremos y que fuéramos amiguitos. Amiga a mi me da miedo dejarle a Petro mi empresa, o sea me da miedo que Petro quede presidente y mi empresa donde queda. Mentiras” dijo la colombiana entre risas y haciendo un chiste sobre que Petro le iba a hacer algo si no aceptaba.

Al final Daneidy mostró el mensaje real del equipo del senador buscando hacer un live en donde ella lo entrevistara y hablaran de la vida de el, pues los dos habían estado en la cárcel y eso era algo que los unían. Al final ella afirmó que por lo visto, la querían coger de un lado para el otro.