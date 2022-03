La “humillación” que le hizo residente a J Balvin con su nueva canción

El año pasado no terminó muy bien que digamos para J Balvin, pues tuvo varios desatinos en el publico, en donde se puso a pelear con los Latin Grammy públicamente, lo que le generó unas criticas de todo el mundo, pues el colombiano le pidió a sus colegas que no asistieran a su evento, lo que generó la rabia completa de Residente, quien subió un video criticando a J Balvin e inició una pelea en redes sociales, pues el hecho no se quedo ahí, J Balvin no solamente le comentó el video, muchos dicen de la manera más respetuosa y otros simplemente afirmaron que no tenía nada más que decir, pues comentó “Respeto tu opinión” el hecho es que luego sacó marketing del tema y al parecer todo había quedado en el año pasado, sin embargo, al puertorriqueño le quedaron ciertas cosas por decir.

Ahora ha compartido una canción en donde colaboró con Bizzarap, uno de los músicos argentinos que se ha destacado en los últimos años y que en sus sesiones ha salido hasta con la misma Nathy Peluso y ha hecho que varias canciones de muchos artistas se vuelvan virales, lo que lo ha posesionado en la industria musical.

En esta sesión con con Residente, el cantante le ha dedicado más de 4 minutos en donde hace referencia a J Balvin y muchos afirman que es una humillación completa “Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello un blanquito que perdió el camino todo un divino aceptando su premio de afrolatino un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco al descubrir que Daddy Yankee era blanco mi llave, lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe” afirmó Residente, dejando a todo el mundo con la boca callada.