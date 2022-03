El emotivo mensaje de Maleja Restrepo a su mamá

Para nadie es un secreto que ‘Maleja’ Restrepo es una de las presentadoras y actrices más queridas por los colombianos y ahora también por los usuarios de las redes sociales. Su relación con el deportista y actual participante de ‘MasterChef Celebrity, Tatán Mejía y su faceta como madre son algunas de las cosas que le han hecho merecer el amor de los internautas.

Así pues, por medio de su cuenta de Instagram, Restrepo compartió un carrusel de fotografías en compañía de su mamá Nelly Tafur por motivo de su cumpleaños.

“Madre mía tu valentía y amor incondicional para afrontar la vida y las situaciones difíciles son el mejor regalo que me has dado, en realidad tu existencia ya es un regalo. Que te podamos seguir disfrutando por muchos años más quiero ser como tú cuando llegue a los 74 (no me vayas a llamar a regañarme) te amo. Pd: había que sacar las fotos bañadas (aclaración ella si se baña siempre) y arregladas aunque la última es la que nos representa. Feliz cumpleaños mujer hermosa”, fueron las palabras de Maleja.

A solo un par de horas de haber hecho la publicación, esta ya cuenta con más de 27.000 likes y miles de comentarios felicitándolas tanto a ella como a su mamá por tan bonita relación.