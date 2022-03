Jenn Muriel aclara qué es lo que en realidad está pasando en este trio amoroso

La situación en la vida de estos tres personajes no está nada en paz, pues sus nombres están en todas las redes sociales y se han vuelto tendencia, pues no es por nada, pero todos estamos interesados en saber realmente lo que está pasando en los corazones de los tres.

Luego de que Cossio confirmara su ruptura con Jenn, luego de cuatro años de relación, lo cierto es que en un abrir y cerrar de ojos vimos que Aida Victoria tenía algo que ver, pues aparecía posando en fotos abrazada de el y Yeferson bastante cariñoso, pues incluso apareció un video donde se estaban dando un tierno beso.

Por supuesto las redes explotaron más que nunca, pues nadie entendía nada más teniendo en cuenta que lo que nos dejó saber Yeferson a través de su video, es que en realidad estaba muy triste por lo que estaba pasando y de hecho confirmó que a el le gustaría volver con ella ¿qué? si, exacto, mientras estaba saliendo con Aida Victoria.

Jenn Muriel

El caso es que recientemente salió otra versión de lo que podría estar pasando, pues una usuaria en Instagram afirmó que todo se trataba de una publicidad y darle marketing a la carrera de Jenn, pues ella se lanzaría a la música con una canción llamada “Son 2 no 3″ y que precisamente Aida era la protagonista. Sin embargo, recientemente la mismo Muriel habló a través de sus redes sociales “¿No pueden dejar el chismecito ya? ya lo que fue fue. No, ahora están inventado que es que yo estoy armando polémica para hacerle marketing a una supuesta canción que voy a lanzar y que ellos son los protagonistas, o sea ¿a ustedes les cabe en la cabeza eso de verdad? Primero que todo, yo no me voy a prestar para esas estupideces. Ni siquiera he querido hablar del tema en especifico como para crear polémica y hacerle marketing a algo, por Dios y tercero, que quedé claro que ya terminó, no estoy con el, estoy de hecho en un hotel sola como una hueva, ya, por Dios, esto parece un chiste” terminó por decir Jenn Muriel.