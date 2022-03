Esta sería una pista más que confirmaría que Lina Tejeiro si está con Andy Rivera

A pesar de que ninguno de los dos famosos ha hecho declaraciones oficiales, lo cierto es que para muchos es evidente que entre ellos hay algo y la vaina seria desde hace tiempo, pues todo inició cuando la actriz a través de sus historias dejó ver que algunas pertenencias de Andy Rivera, lo que suscitó un nuevo rumor de un romance entre los dos.

Andy river

El silencio otorga así como dice el dicho, y al parecer a estos dos famosos les ha caído el guante, pues a pesar de que no han publicado nada juntos, si han dejado ciertas pistas por ahí que para muchos solo sería la confirmación de la relación, pues el cantante primero, no ha dejado de subir canciones llenas de amor además de un tweet en donde admitía que se iba a ver con alguien y casualmente, Lina también compartió uno en donde admitía que se moría de ganas por ver esos ojos y besarlos, ¿coincidencia? no lo creo.

Que ganas de ver esos ojitos y llenarlos de besitos 👀 — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) March 2, 2022

Además de eso, Lina estaba en unas sesiones de fotos para Anye Luz, marca para la cual Lina Tejeiro trabaja hace mucho como su imagen, y mientras ella posaba, Claudia, su manager, la grababa para sus historias y en ella quedo grabado como la Lina cantaba una canción de fondo la cual pertenecía a al mismo Andy Rivera ¿será que si ella no quisiera que hablaran más del tema, hubiera dejado que su manager lo subiera? no lo creo por eso mismo, para muchos podría ser la confirmación de que los famosos si andan juntos de nuevo.