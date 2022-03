Becky G cumple 25 años y así ha sido su cambio a lo largo de su exitosa carrera

Un día como hoy hace 25 años nació Rebbeca Marie Gómez, mejor conocida como Becky G. La cantante estadounidense con raíces latinas mostró su interés en la música desde temprana edad y con constancia y dedicación ha cosechado una lucrativa carrera.

Dio sus primeros pasos en YouTube

Fue en 2011 cuando comenzó a obtener reconocimiento tras abrir un canal en YouTube donde compartía covers de exitosas canciones. La artista debutó de manera oficial en la industria con su sencillo “Becky from the Block”, una nueva versión del tema que lanzó Jennifer Lopez en 2002 (“Jenny from the Block”), que además contó con una participación especial de la misma JLo en el video musical.

Becky G, que ha resaltado en varias ocasiones sus raíces latinas ya que sus abuelos son originarios de Jalisco, México, comenzó cantando en inglés, pero en 2016 dio un giro a su carrera y lanzó su primer sencillo en español titulado “Sola”.

Tras empezar a incursionar más en el mercado musical hispano, Becky G ha logrado consagrarse como una artista de talla internacional, con grandes hits como “Mayores” junto a Bad Bunny o “Sin pijama” junto a Natti Natasha.

Y además de una carrera musical, Becky G también ha alcanzado un espacio en Hollywood, luego de haber protagonizado la película de Power Rangers, donde interpretó a Trini Kwan (Power Ranger Amarilla), y además participó en series como Austin & Ally y Empire.