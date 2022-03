La ruptura entre Yeferson Cossio y Jenn Muriel sería mentira y solo marketing

No sabemos que es lo que está pasando en realidad, pues todo esta sucediendo muy rápido ya que ahora en redes sociales solamente vemos noticias de lo que esta sucediendo con la relación, o bueno, en realidad el fin de la relación, entre Yeferson Cossio y Jenn Muriel, pues todos al parecer están un poco confundidos, hace unas pocas semanas veíamos a los dos famosos estar de vacaciones por varias ciudades, felices y hasta haciéndose bromas sobre casarse y luego vimos el video de Cossio confesando que en realidad ya su relación había terminado.

No bastandoles con eso, ahora hemos visto varias fotos y videos de Cossio con Aida Victoria Merlano bastante acaramelados y hasta besándose lo que nos confirmaría que efectivamente están juntos. sin embargo, hace poco ha salido otra versión de todo el bololó que está pasando pues una usuaria en Instagram afirmó que todo hacía parte de un marketing que están planeando para la carrera musical de Jenn Muriel “Ellos no han terminado, jenn va lanzar una canción que se llamara “son 2 no 3″ y Aida y Cossio son los modelos, armaron esta polémica para generar más vistas y Jenn tenga éxito, lo se porque vi donde estaban grabando el video musical” afirmó dicha persona lo cual se ha vitalizado en internet ¿Ustedes que creen? hasta el momento no podemos estar seguros de nada, pues todo en realidad puede pasar, además que no se han borrado las fotos de ellos en sus perfiles de Instagram