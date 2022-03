Juanes mostró su ‘Origen’ en Bogotá

Han pasado casi tres años desde la última vez que Bogotá pudo ver a Juanes en una tarima; ese mítico Rock Al Parque 2019 donde tras una presentación que puso a cantar ‘La camisa negra’ a un parque Simón Bolívar que más adelante se encontraría con una versión de ‘Seek & Destroy’ de Metallica que consagraría, una vez más, al paisa como el artista más grande de Colombia.

De hecho, esta versión hecha a la banda liderada por Lars Ulrich le daría paso a un nuevo trabajo discográfico, noveno en la carrera de Juanes, donde encontraría la manera de consagrar por medio de un álbum todo lo que lo ha llevado al punto en el que está y lo que él denomina su ‘Origen’.

“Los tiempos de Dios son perfectos de alguna manera que uno a veces no entiende. Este es un momento muy especial porque aquí está mi alma y mi espíritu. Todo este tiempo de la pandemia me sirvió para estudiar, prepararme, aunque no sabía para qué; luego llega este momento y te das cuenta que para esto es que te estabas preparando, para volverte a encontrar con el público y uno tan cariñoso y emocionante como este”, aseguró el intérprete de ‘A Dios le pido’ haciendo referencia a su show en el Movistar Arena el sábado 26 de febrero en la ciudad de Bogotá.

Una de las cosas que más ha llamado la atención del público asistente y a todos los que han seguido la carrera del artista es su capacidad para moverse en diferentes géneros, rock, metal, pop, baladas, vallenato e incluso rancheras, convirtiéndolo en uno de los más polifacéticos músicos del país.

“No sé si soy de los más polifacéticos o no, pero a mí me gusta la variedad y la música. Aprecio el folclor, las raíces, la cumbia, el vallenato; pero así mismo disfruto del rock, del pop, del jazz, del metal, clásicas o mexicanas que me encantan. Es muy difícil salirse de todo porque con eso crecimos”, agregó.

Y hablando de rock, Bogotá se ha convertido en una de las plazas donde Juan Esteban Aristizábal, nombre de pila del artista, ha utilizado para mostrar su admiración y respeto a Metallica, pues, como se mencionaba líneas arriba en Rock Al Parque 2019 sorprendió con un cover de ‘Seek & Destroy’ y en esta última aparición el turno fue para ‘Enter Sandman’.

“Si, han coincidido los temas y las cosas. Es más, después de rock al parque los manes de Metallica vieron el video de ese concierto y ahí fue que me invitaron para hacer esta versión de ‘Enter Sandman’ para este proyecto del Black Album y ahí está la conexión con Bogotá, luego en los Grammy estaba Lars ahí y es que yo amo esta banda porque cuando tenía 13 o 14 años me cambiaron la vida. Hoy sigo siendo fan de ellos, soy parte del fan club, me llegan mails todos los días, no, fan”

Además del talento musical, Juanes siempre se ha caracterizado por ser una persona sensible ante los actos violentos, las causas sociales y las dificultades a las que se enfrentan las personas en su día a día, de hecho, hizo una mención especial dentro de su concierto a la familia de Natalia Castillo, la periodista asesinada en Bogotá cuando intentaban robar su celular.

“Yo vi una foto de eso de Natalia, y cuando vi esa foto vi que estaba en un evento mío. Luego me contacté con sus papás. Obviamente supe de la noticia y de la tristeza tan grande que es eso, hermano, y que pasa todos los días. Y no es solo ella. Ella había comprado la boleta, sus papás estaban aquí, por eso quise hacerle ese homenaje”, puntualizó.

En el momento la única fecha que estaba confirmada para ‘Origen Tour’ era la ciudad de Bogotá que ya disfrutó de un show imperdible que además contó con la participación de Juan Fernando Fonseca, sin embargo, Juanes no descartó llevar este concierto a nuevos lugares de Colombia.

“Yo amaría ir a todos los lugares, de hecho, algo de lo que me enteré ayer es que el Jamming Festival va a ser en Ibagué, o sea, me enteré que The Black Eyed Peas van a tocar en Ibagué. Como que se abre un poco la posibilidad que la música llegue a todos los lugares del país, ahí quiero estar en algún momento”.