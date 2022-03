“Jenn no fue engañada”, Yeferson Cossio se pronuncia después del video donde fue visto con Aida Victoria Merlano

Un nuevo escándalo llega para el influenciador paisa Yeferson Cossio, cuando el día de ayer comunicó en redes sociales que había terminado desde hace un tiempo con su ahora ex pareja Jenn Muriel, yayer en horas de la noche se reveló un video donde se ve dándole un beso a Aida Victoria Merlano.

Aida antes se había negado a aceptar que se encontraba saliendo con Cossio, pero en esta ocasión de cierto modo aceptó que si era Cossio el hombe del video, pero dejó muy en claro que él estaba soltero.

Por otra parte Yeferson también se pronunció al respecto comentando que Jenn no tiene nada que ver, ya que su relación había terminado desde el. mes de diciembre y pese a varios intentos, no funcionó, es por eso que también decidió aclarar que el video que anda circulando por redes sociales, fue estando completamente soltero.

Además le comentó a sus seguidores que no involucren a Jenn en este momento “si me quieren joder a mi por todo? Háganle, pero no jodan a los demás.Lo que yo haga con mi vida sentimental no es relevante”, mencionó en la descripción de su video.

“Y más importante, en el video de hoy me vi afectado simplemente por no haber hecho pública nuestra ruptura antes y que me hayan visto con alguien más, no quería poner a Jenn en la boca de nadie.”, finalizó la publicación.

Con los pronunciamientos de ambos, quedaría confirmado que Cossio y Merlano andan saliendo desde hace un tiempo.

“Jenn no fue engañada”, Yeferson Cossio se pronuncia después del video donde fue visto con Auda Victoria Merlano