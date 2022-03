Esta es la razón por la que las hijas de Hassam no graban videos con él

Hassam es desde hace años uno de los humoristas más importantes de Colombia. Su participación en la televisión colombiana en diferentes formatos, el cine y ahora en las redes sociales lo consagran como uno de los personajes cómicos más relevantes del país.

Recientemente, por medio de su cuenta oficial de Instagram, Gerly Hassam, nombre de pila del comediante, realizó una dinámica de preguntas y respuestas en la que los curiosos le pudieron preguntar por algunos de los hechos de su día a día.

Una de las preguntas contestadas por Hassam fue el porqué ya no realizaba videos en compañía de sus hijas, a lo que respondió que una de ellas se encuentra en la pre adolescencia.

“Entró a la edad donde le da pena todo, entonces que los amiguitos la ven en las redes y la critican o le dicen cosas. Está en la preadolescencia y ya se puso aburridora”, aseguró.

No obstante la pequeña escuchó a su papá dando la respuesta y procedió a defenderse diciendo que él se limitaba a hacer contenido de TikToker adulto y no tenía nada que ver con su entorno.

Por otra parte, la celebridad confirmó que con su otra hija, la mayor, es un poco más complicado gracias la carrera que se encuentra estudiando en la universidad le exige hacer cosas con una calidad superior y artística.

“Ella es más complicada que la Tuti. Ella está estudiando cine, entonces todo es más elaborado y más creído y todo es artístico. Que no me escuche porque esa si me demanda”, añadió.