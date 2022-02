Scorpions publica “Rock Believer”, aún con “gasolina en el tanque”

El legendario grupo musical Scorpions publica “Rock Believer”, su decimonoveno álbum de estudio, en el que dejan claro que aún les queda “gasolina en el tanque” cincuenta años después de debutar con “Lonesome Crow”, ha informado hoy un comunicado de Universal Music.

Son 16 temas, “cada uno de ellos un cuento lírico, poemas en prosa, presentados con un lujoso aspecto sonoro, con las características de Scorpions de principios de los 80, pero producidos desde la perspectiva del año 2022″, remarca la productora.

Entre ellos se encuentra “Gas In The Tank”, en la que Klaus Meine, autor de la letra, da respuesta a la cuestión que se planteó el grupo antes de empezar a trabajar en el nuevo álbum “Nos preguntamos: ¿Hay todavía suficiente gasolina en el depósito?”, asegura.

“Let’s play it loudder play it hard, Laid back and a little dark, Give me a dirty riff my friend, There’s gotta be more gas in the tank” (vamos a tocar más alto, a tocar fuerte, Relájate y ponte un poco oscuro, Dame un riff sucio, amigo mío, Tiene que haber más gasolina en el tanque”.

El grupo, que lanzó el vídeo de la canción “When you know (where you come from)”, dará varios conciertos en Las Vegas entre marzo y abril.

Su “tour” europeo empezará el 10 de mayo en el Altice Arena de Lisboa y continuará después en las ciudades francesas de Toulousse (Zenith, 13 de mayo), Lille (Zenith, 15 de mayo) y París (Accorhotels Arena, 17 de mayo).

Scorpions se formó en 1965 en Hannover (Alemania) y en sus 50 años de carrera han vendido más de 120 millones de álbumes, según cifras de su discográfica, además de ofrecer unos 5.000 conciertos gracias a éxitos como “Still Loving You” o “Winds Of Change”.

Se da la circunstancia de que el grupo anunció en 2012 una retirada que finalmente no llevó a cabo, pero que les embarcó en una larguísima gira de despedida.

EFE