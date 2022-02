Iván Lalinde recuerda la llamada que recibió de Lina Marulanda el día antes de que su amiga se quitara la vida

El reconocido presentador Iván Lalinde recordó una de las anécdotas que más lo han marcado en la vida pues fue muy cercana a la muerte de Lina Marulanda, modelo que acabó con su vida tras atravesar una crisis de depresión con la cual decidió saltar desde su habitación ubicada en un sexto piso.

Lalinde fue invitado al programa ‘The Suso’s Show’ donde en una sección denominada ‘el recuerdo’ le fueron mostradas algunas imágenes de él compartiendo con Lina; razón por la cual no pudo evitar soltar algunas lágrimas al recordar a su amiga.

“Es la parcera, era compañía en las noches de conversar, de tomarnos unos tragos, de fumarnos 20.000 cajetillas de cigarrillos, de hablar toda la noche delicioso, de llamarnos a toda hora, de mandarnos mensajes de texto porque no había WhatsApp. Éramos unos duros tecleando. Me hace mucha falta”, aseguró Iván en medio del programa.

Así mismo aprovechó para hacer un llamado a todas las personas para que le “pongan cuidado a la depresión”.

“Lina me llamó mucho la noche anterior a irse porque nosotros quedamos de vernos ese miércoles, quedamos en almorzar. Yo la visité a ella un martes, salí a mi casa muy preocupado porque la vi muy mal pero estaba con sus papás, con Beatriz y con don Jaime. Quedamos de vernos el miércoles y me dijo que no podía ir a almorzar”, aseguró.

Ante la negativa de Marulanda para el encuentro, Lalinde se habría incomodado, a tal punto, que le tiró el teléfono.

“Por la noche empezó a marcarme, me marcaba y me marcaba. Yo dije que no le iba a parar bolas, ‘¿solo cuando ella quiera? No le voy a parar bolas y me acuerdo los mensajes. Me decía que le contestara y al otro día estaba yo en mi negocio picando fresas y moras y me contaron lo que pasó. Ahí dije ‘algo viniste a enseñarnos y es a pararle bolas a la gente que está deprimida’”, puntualizó.

Vea aquí la narración de Iván Lalinde: