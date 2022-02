En llanto, Iván Lalinde recordó a Lina Marulanda

La inesperada partida de la modelo Lina Marulanda dejó un vacío en el mundo del entretenimiento hace doce años.

Pese al paso de los años muchos de sus amigos más cercanos aún la recuerdan con mucho cariño y nostalgia. Ese fue el caso del reconocido presentador de televisión Ivan Lalinde quien no pudo contener las lágrimas al recordar los últimos momentos de vida de Lina.

En medio del programa ‘The Suso’s Show” de Caracol Televisión, Ivan recordó que ella lo llamo bastante la noche anterior antes de decidir acabar con su vida " A mí Lina me llamó mucho la noche anterior a irse. La visité, hablé con ella y salí muy preocupado, pero la dejé con los papás”, comentó con voz entrecortada.

Ivan comentó que al día siguiente ambos tenían una cita, pero ella decidió no asistir, lo que molestó a Iván. “Me llamó y me dijo que no podía. Le dije flaca ahí estás vos pintada”, Mencionó.

Ese mismo miércoles, ya en la noche, Lina lo llamó constantemente. “Me marcaba y me marcaba, pero yo decía ‘no le voy a parar bolas. Solo cuando ella quiera, no le voy a parar bolas’. Me acuerdo de los mensajes que decían contéstame contéstame y yo ‘no’”, recordó Lalinde llorando.

Finalmente dejó un mensaje para todos los televidentes que se encontraban viendo el programa “hay que pararle bolas a la gente que está deprimida”

“A las personas que tienen depresión o ansiedad y se sienten solas hay que decirles tú no estás solo ni sola, este momento también pasará”, mencionó Suso, apoyando el mensaje de Ivan.

