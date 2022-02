Durante las últimas semanas han sido la temporada de videos íntimos filtrados de los influencers más reconocidos de Colombia, y Aida Victoria Merlano no parece ser la excepción.

Pese a las especulaciones de sus seguidores en asegurar que la mujer en el video difundido en redes era ella, no dudó en aclarar la situación mediante sus redes sociales.

“Por enésima vez que no soy, yo soy re-exhibicionista, a mí me abren una puerta y yo sigo ‘pichan…’ a mí no me incomoda que me vean, de hecho, el día que se filtre un video mío no va a ser un vídeo, va a ser una película y yo misma la voy a filtrar, pero no soy yo, no soy”, mencionó en la historia de Instagram.

En la siguiente historia compartida comentó lo delicado que es ese tipo de filtración hacia las mujeres y sobre todo el tipo de comentarios ofensivos que recibió por parte de internautas que realmente creyeron que era ella.

“La vida de una mujer no termina con un video íntimo porque ese es simplemente una faceta que no anula a las otras, o sea, yo puedo coger, chu…, escupir y grabarlos si se me da la gana y nadie tiene porqué faltarme al respeto. Es como si yo dejara una puerta ajustada y alguien viene, la patea y se me mete al último cuarto de la casa…”, puntualizó.

El supuesto video filtrado de Aida Victoria Merlano