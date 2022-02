Ben Stiller admitió que su hija le reprocha haber estado ausente en su adolescencia

En este mes de febrero una de las noticias más sonadas en Hollywood fue la reconciliación del actor y director, Ben Stiller con su esposa y también actriz, Christine Taylor, luego de cinco años de separación. La información fue confirmada por el mismo actor, situación atípica por la manera reservada en la que siempre se ha manejado la pareja.

Christine Taylor interpretaba a la audaz reportera Matilda Jeffries. Foto: Paramount

Los actores Taylor y Stiller se conocieron en la grabación de un programa piloto para la serie televisiva Heat Vision and Jack en 1999 y rápidamente en mayo de 2000 formalizaron su matrimonio.

Stiller comentó en un diálogo con el medio de comunicacióm Esquire, que la ausencia de media década luego de 17 años de matrimonio fue “dura y un tanto confusa”, pero todo se aclaró en la primera etapa de la pandemia, lo que lo obligó a volver a mudarse con su núcleo familiar para poder estar con ellas en el momento.

“Con el transcurso del tiempo, lo que nos pasaba evolucionó. Nos separamos y volvimos a estar juntos y estamos felices por eso. Ha sido realmente maravilloso para todos nosotros. Inesperado y una de las cosas que surgieron de la pandemia”, alegó el actor de Zoolander”.

3. Ben Stiller y Christine Taylor. Foto: vía Getty Images

Reproche inesperado

La pareja de actores tiene dos hijos fruto de su relación llamados Ella Olivia, de 19 años y Quinlin Dempsey, de 16 respectivamente. La llama del amor revivió y unió después de varios años a la familia, sin embargo, su hija mayor Ella, no dejó pasar la oportunidad para dar su particular opinión con respecto a su padre.

Ben Stiller infirmó en la misma entrevista que su hija le recriminó fuertemente por la separación también con ella y su hermano, lo que hizo que éste estuviera ausente en gran parte de su adolescencia. El actor indicó que escuchó atentamente y coincidió de manera total con los alegatos presentados, aunque le resultó muy doloroso escucharlo.

“Fue muy elocuente, sabe expresarse muy bien, aunque fueron cosas muy duras de escuchar”, reconoció el también comediante. “Yo no estuve con ella del mismo modo en que mis padres no estuvieron conmigo, y siempre pensé que no debía hacer lo mismo, aunque al mismo tiempo estaba buscando mi propio camino, tenía mis sueños y tengo que reconocer eso también”.