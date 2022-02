Zharick León confesó que era una torta grabar Pasión de Gavilanes

Para lo que fue un éxito para muchos, la mayoría que nos volvimos fanáticos de la telenovela, para otros era un sufrimiento para otros, precisamente para los actores que tenía que aguantar muchas horas de grabación, traslados y jornadas bastante arduas, pues precisamente fue el caso de Zharick León, quien luego de tanto, ha confesado que para ella era una tortura tener que grabar.

Recordemos que conocimos también la historia de Danna Garcia, pues se corrió el chisme de que no soportaba el aliento de Juan Reyes, es decir Mario Cimarro, que según ella, aparte del mal carácter que tenía, sufría por las escenas de besos con el.

Ahora ha llegado el turno de León quien afirmó que no aguantaba grabar en el bar “A mí cuando me decían que debíamos grabar en el bar yo sufría como no tienen idea. Era una tortura. Sufría porque la ropa era cortica, sufría porque eran unos tacones altos, porque tenía que bailar encima de la barra que eran 60 centímetros de ancho o quizás menos, porque iba a ser con público, sufría porque el 80 % iban a ser hombres y ellos abajo y yo arriba en minifalda, y cuando iban todos los actores” confesó la actriz, sin embargo también aclaró que hacía parte del apsado, pues en la actualidad ya no sufría ni de pena ni de expresar la sexualidad en su máximo “Yo siempre tuve ese temor ahí latente, pensaba que si abría las piernas se iba a ver vulgar o si ponía cierta cara la gente se iba a imaginar que de pronto eran mis momentos íntimos. No sé, como que tenía siempre el miedo de ser señalada por mis gestos, por mis movimientos sensuales” terminó por aclarar León.