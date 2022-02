La dura pelea que hubo entre Margarita Rosa de Franciso y Amparo Grisales en rede sociales

En el mundo de la farándula, generalmente los famosos son bastante amigos de todo el mundo, sin embargo, no existe la relación que realmente se haya dañado o simplemente no se lleven, lo hemos visto entre muchos famosos que al final, simplemente no se aguantan y parece que en esta oportunidad la relación entre estas dos famosas, es así.

Uno le puede decir a alguien “cállese” cuando no tiene el poder para hacerlo callar a la fuerza. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 24, 2022

Sabemos que las opiniones sobre Amparo Grisales están divididas, pues hay mucha audiencia que la ama y otros que definitivamente no la soportan, más que todo desde que es jurado en Yo Me Llamo, en donde ha tenido varios roces no solamente con los jurados del programa, sino con los mismo concursantes, pues varios afirman que la diva de Colombia no sabe decir las cosas y puede incluso ser muchas veces hiriente, como pasó en el caso más reciente donde se refirió a las partes intimas de una concursante trans, lo que la llevó a tener que pedir disculpas publicas.

Mujer divina, ojalá nunca te callés. Hasta este regaño te luce. https://t.co/aMoqIHFFsK — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 25, 2022

El caso es que en esta oportunidad todo empezó cuando Margarita publicó un Tweet con el que Amaparo se sintió, al parece, un poco atacada e identificada “Uno le puede decir a alguien “cállese” cuando no tiene el poder para hacerlo callar a la fuerza” Publicó Rosa De Francisco a lo que Amparo le respondió “Entonces " CÁLLESE HERMANA” No me gusta ese tipo de fuerza y menos usada cuando se tiene ‘poder’..!! Respire amiga…!! ( aunque según ud.nunca lo fuimos)” lo que desconcertó a todos y lo que nos hizo creer que entre ellas había algo mal, sin embargo, para terminar la discusión, Margarita, en vez de quedarse callada, terminó por escribir “Mujer divina, ojalá nunca te callés. Hasta este regaño te luce” dejando un poco más tranquilos a todos los seguidores.