Georgina Rodríguez sorprende con sus mejores pasos de tango y sensual atuendo

Georgina Rodríguez recordó por medio de redes sociales uno de sus mejores momentos, cuando pudo bailar un tango en un gran evento y presumir su talento para el baile por medio de un sensual tango.

Georgina Rodríguez recuerda cómo conquistó al público con un tango

La famosa publicó por medio de redes sociales un video en el cual aparece realizando una coreografía de tango a lado de dos bailarines. La pareja de Ronaldo usó un mini vestido negro con flecos, un recogido, aretes de plata y medias negras.

La ocasión especial sucedió en el Festival de San Remo en su edición 70. Georgina Rodríguez hizo su debut en el Teatro Ariston. La famosa presumió su talento y sensualidad al ritmo de ‘Roxanne’, canción de la película ‘Moulin Rouge’. Para ella la coreografía no fue difícil, pues estudio danza hasta los 17 años de edad.

Al terminar su rutina, recibió flores y corrió hacia el futbolista, quien le aplaudió y sonrió al verla brillar en el escenario.

La famosa no solo bailó, sino que también fue la presentadora de la noche. Para esta tarea usó un elegante vestido corte sirena de manga larga color blanco. El diseño de escote, con encaje bordado y cuentas doradas.

En esa ocasión, la famosa causó revuelo por su participación, no sólo porque no tenía experiencia dirigiendo un evento de esta magnitud, sino porque se dio a conocer que recibiría un salario de 140 000 euros y Georgina llegó a San Remo en helicóptero.

La modelo ha continuado siendo una figura polémica. Georgina ha estado en el centro de la atención desde el estreno de su show ‘Soy Georgina’ en la plataforma de Netflix, sin embargo su vida de lujo ha provocado críticas en redes sociales, incluyendo acusaciones por parte de su familia.

En su reality, las personas cercanas a ella la describen como una buena madre, mujer y amiga. Sin embargo sus familiares han decidido exhibir lo que consideran que es la verdad.

En una entrevista con The Sun, su tío y su hermanastra por parte de su mamá, realizaron declaraciones sobre Georgina que causaron polémica por afirmar que “no es una buena mujer”.

Su familia originaria de España, declaró que al conocer al futbolista y convertirse en su novia, cortó lazos con ellos. Su tío Jesús Hernández dijo que ha intentado comunicarse con ella pero no ha tenido éxito, e incluso la acusó de ocultar la muerte de su padre.

Él incluso intentó hablar con el futbolista enviando un mensaje por medio de redes sociales, en el cual le decía que tenía a la mujer “más malvada del mundo”, y que sí quería saber más se contactara con él, pero nunca recibió respuesta.

A pesar de las declaraciones de su familia, Georgina Rodríguez se ha mantenido firme en sus declaraciones y respondió de manera sutil a las declaraciones de su familia por medio de una publicación en redes sociales en la cual afirma que su familia solo son su madre y su hermana.

“Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de 3, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables. Gracias madre por los valores que nos inculcaste, los cuales hoy no puedo vivir sin ellos. Amor y respeto.”