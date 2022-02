Esto fue lo que respondió la madre de Lina Tejeiro sobre su relación con Andy Rivera

Los últimos comentarios que se han hecho respecto a la vida amorosa de Lina Tejeiro es que precisamente ha vuelto con Andy Rivera, que hasta donde nos ha dejado ver, es el amor de su vida, pues a través de unas historias en donde aparece ella maquillándose, se ven unos tenis que al parecer eran del cantante y fue eso lo que causo tanto furor y muchos comentarios por parte de los seguidores que aseguraban que efectivamente estaban juntos de nuevo.

Sobre eso ninguno de los dos ha hablado en sus redes sociales, así que no sabemos si es cierto o no, pero varios afirman que tanto silencio se debe a que es cierto, por eso mismo hasta la mamá de Lina Tejeiro habló de la situación y a través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram le preguntaron si ella se había distanciado de la actriz porque ella había decidido volver con Andy a lo cual ella respondió “Nunca me he distanciado de mis hijos, de Lina menos y si vuelve con Andy y esa es su felicidad, que sea muy feliz, la felicidad de mis hijos, es la mía, como siempre en todas as historias” terminó por decir la madre de Lina dejando claro que si ella decide volver con el, por ella está completamente bien.

Para muchos este comentario solamente sería la confirmación de que efectivamente los dos famosos han decidido volverlo a intentar.