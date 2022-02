De las calles al escenario más grande de Colombia: Los artistas nacionales del Estereo Picnic

Llevamos dos años esperando con ansias el mes de marzo, la entrada a un mundo distinto, los amigos, el aire libre, la buena cerveza, los juegos y por supuesto el objetivo que nos reúne a todos; la música.

Sin duda para nosotros como espectadores es la gran oportunidad de llevarnos un recuerdo más a la memoria, de conocer por fin a esa banda internacional que tantos nos gusta, o ese artista español que la esta rompiendo en el mundo, pero algo incluso más importante es reunirnos como conocer estos artistas emergentes, nacionales, de la casa, que toman nuestro mismo sonido y lo exponen al mundo, pues así como dice el dicho, hay que apoyar lo nuestro.

Muchos de los artistas que subirán a la tarima, que llegan de la mismo Bogotá, de Armenia, incluso del mismo pacifico, artistas que se suben a dicha tarima porque a lo largo de los años le han metido el amor y la disciplina a esta vuelta que le llaman música, muchos de ellos han iniciado con las uñas, tocando en bares, cafeterías, pizzerías y que al final de cuentas ha sido cada uno de esos momentos que los han llevado a ser lo que son hoy en día.

Armenia, Piel Camaleón, Los Niños Telepáticos, Duplat, WYK, Babelgam, Mala Bengala, Paula Pera, Julio Victoria, Teatro Unión son unos cuantos de los artistas nacionales que llegarán a cautivarnos con este sonido único, como espectadores la emoción de verlos allí es totalmente distinta para ellos, pues los nervios, el estar más y más cerca de ese momento que han esperado tanto y por el cual han trabajado día a día, hacen que hoy, contando los días para que llegue de nuevo un mundo distinto, estos artistas nos cuenten cómo ha sido el proceso de llegar acá y que esperan del festival.

“Si te soy muy sincero, la noticia de estar en el Estereo Picnic fue muy emocionante, yo lo describo como un gol que duró seis días, te bañabas y gritabas gol gol gol, me dolían los músculos de tanto celebrar, pero después se volvió ansiedad pura porque es una responsabilidad grande y mucho estrés, así que he estado muy juicioso ensayando, preparando un show elegante” afirmó Duplat cuando emocionado recordaba como fue ese momento exacto cuando le dijeron “haces parte del FEP 2022″ por su parte Babelgam el asunto les llegó un poco más tranquilos “Yo estaba en Alemania, era por la tarde, como las 3 de la tarde, y me acuerdo que fue muy tranqui, ya nos habían anunciado y yo ya había hablado con mis papas, de hecho mi mamá me escribió y me dijo ‘Oye, como así que tu estas en el cartel del Estero Picnic’ y yo ¡mamá, pero si te dije ayer y ella como ‘ay, pues felicitaciones ¿vas a celebrar?’ y yo pues si, hubo la celebración correspondiente, con cerveza y limón”

Cada banda se ha caracterizado por transmitir una vibra totalmente distinta con su música, lo que al final se convierte en su esencia “Nosotros hemos dicho que nuestro estilo es el estalle bogotano, la banda en vivo tendemos a botar mucha descarga rockera, tiene algo de jazz, pero también electrónica, sintetizadores, cajas de ritmo y asimismo el tercer disco tiene el tono pandémico, en el cual no solamente es colorcito psicodélico, sino que hay un tinte un poco nostálgico, melancólico, agresivo, punkero, entonces creo que va a ser un show muy explosivo” Afirmó Martin Sánchez de Los Niños Telepáticos, pero ¿qué quiere transmitir Piel Camaleón en el escenario? “El mensaje de nuestra banda siempre ha sido muy buena energía, de canciones que te llenen de alegría, que las escuchas y te suben el ánimo y eso es lo que queremos hacer, coger todas nuestras canciones en un set de una hora y creo que tenemos todo para romperla ese día”

Las emociones de imaginar estar a cinco minutos de pisar el escenario deben ser tan fuertes que incluso muchos afirmaron sentir dolor de estómago “Desmayándome, hiperventilándome” fueron las únicas palabras que se le venían a la mente a Mala Bengala, sin embargo, al parecer WYK no parecían estar tan nerviosos “Concentración absoluta, es lo que suelo sentir a la hora de subirme, pero también es como ese frío en las manos cuando no hace frío, es salir a jugar”

Pero los sonidos no solamente vienen de la ciudad, sino del mismo Nariño, para ser más específicos de Tumaco, pues Bejuco promete entregarnos el mismo sonido de la naturaleza y el pacífico “Nosotros no cabemos de la dicha, queremos transmitir el calor del pacifico, el golpe de las olas, la alegría, que se transporten a toda esa naturalidad que tenemos nosotros, con esa potencia que tiene nuestra música” siendo estos artistas una de las grandes apuestas que hizo el Estereo Picnic este año.

¿Qué se siente mirar atrás y ver todo el proceso que han llevado hasta llegar acá? Sin duda era una cuestión infaltable, pocas veces nos ponemos a agradecer por todo lo que hemos tenido que pasar para llegar a este gran presente “la verdad, creamos la banda con Toro por unas canciones que el había hecho y todo fue todo en entorno ha ‘hagamos algo chévere entre amigos, parceros, pasemos el tiempo, divirtámonos y llegar ahora tres años después y saber que estamos en el Estereo Picnic, primero, nosotros hacemos música para expresarnos pero también es muy lindo que alguien se sienta identificado con lo que tu sacaste desde el fondo de tu corazón, sea de amor o algo revolucionario y eso es impactante y también ver todos los toques que hemos tenido desde el día uno hasta ahora, porque el primer año fue de tocar todos los fines de semana y luego pandemia y no tocar ni un día, entonces ver todo eso que hicimos, todo valió la pena, esto es solo un paso más para seguir creciendo” afirmó Daniel, baterista de Armenia

La conclusión de todo esto es que en definitiva la música nos une y nos mueve, así que sin más, Mundo Distinto, te esperamos con ansias.