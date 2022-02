Koora, la primera y única mujer en presentarse en La Liga Del Perreo y habló con nosotros

Precisamente hoy, 26 de febrero, se esta llevando acabo La Liga Del Perreo a las afueras de Bogotá, un concierto que en definitiva nos trae los mejores artistas internacional del raeggeton, pues dicho cartel lo encabeza el mismo Rauw Alejandro, uno de los arias mas posicionados de habla hispana en el mundo, pues no solamente se destaca por su talento, sino por su físico que para muchas es perfecto.

Este evento no solamente nos trae la posibilidad de pasar un increíble sábado, sino precisamente a todos los artistas del genero que están naciendo y creciendo incluidas las mujeres, por eso mismo, Koora, una artista rola, tendrá el gran honor de convertirse en la primera mujer en presentarse en un espectáculo de este estilo, pero no hará cualquier presentación, pues de hecho tiene la responsabilidad de subirse al escenario luego de Rauw Alejandro, ¿qué se siente tremenda responsabilidad? “Es Rauw Alejandro, obviamente la energía va a estar full, pero bueno, en realidad me he preparado demasiado para darles un buen show y que se lleven una buena experiencia” afirmó la artista.

Por supuesto esta gran responsabilidad no llegó por magia ni por suerte, pues de hecho es el resultado de mucho esfuerzo y dedicación por años “Super feliz es muy gratificante ver todas las puertas que se nos han abierto, como la gente nos ha recibido, desde el momento uno empezamos a trabajar full fuerte con mucho mucho trabajo y finalmente se están viendo los resultados” afirmó Koora quien realmente ha mostrado un gran esfuerzo y trabajo por llegar a representar a las mujeres sobre todo en la industria musical.