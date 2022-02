Tras el comunicado que publicó Dayana Jaimes, el hijo del conductor de Martín Elías desmintió públicamente las declaraciones de la viuda del cantante.

Recientemente se conoció que el Juez Cuarto Penal del Circuito de Sincelejo condenó a 32 meses de detención al conductor Armando Quintero Ponce por la muerte del cantautor vallenato Martín Elías Díaz Acosta, uno de los hijos de Diomedes Días, que falleció en un accidente de tránsito en abril de 2017.

El juez concluyó que el accidente se originó por exceso de velocidad, por eso Quintero Ponce deberá cumplir con la condena con prisión domiciliara. También se le impuso una multa al procesado por 26,66 salarios mínimos mensuales vigentes.

Luego de conocerse la condena, cientos de fanáticos del artista que están en desacuerdo con el proceso penal le escribieron a la viuda de Martín para criticarla por haber avanzado con la denuncia.

Entonces, ella respondió y aseguró que nada de lo que sucedió es como la gente imagina. Según un comunicado de sus abogados, las víctimas del caso pidieron al juez conceder el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Hijo del conductor de Martín Elías desmintió públicamente las declaraciones de la viuda del cantante

Horas después de la publicación de Jaimes, el hijo del conductor y ahora condenado, aseguró que la mujer miente y que la aefctación que sufrió su familia tras el accidente no tiene precedente.

”Durante todo el proceso tus abogados fueron los más interesados que lo culparan” indicó el joven en un comentario hecho en un post de Blogvallenato.

Este es el mensaje completo: “¿Por qué le echas mentira a tus seguidores? Quién le arregla el daño moral a mi papá y quien nos arregla el daño moral a nosotros , solo por mi papá cumplir una orden de su jefe que de seguro estuviera vivo y no hubiese permitido semejante atrocidad que nos ha cambiado la vida por completo , usted sabe cuantas amenazas hemos recibido? , de cuantos trabajos ha sido rechazado por dicho problema judicial , usted sabe que mi papá no está laborando? Que triste tu manera de pensar , como pisoteas a una persona inocente, seria y de buen corazón ! Dile la verdad a tus seguidores , de donde saca mi papá para pagar 26,66 salarios mínimos mensuales ? Sabes que lo peor? Que durante todo el proceso tus abogados fueron los más interesados que lo culparan y ahora sales diciendo que nunca estuviste al tanto de decenas de audiencias que fueron realizadas para llegar a esta payasada, pero bueno la Plata corrompiendo el mundo! Dios no nos abandonará y acá seguimos porque #mandoesinocente nunca abra un justo desamparado”.