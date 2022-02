Así fue como J Balvin le celebró el cumpleaños a su madre en medio de su grave situación de salud

No han sido meses fáciles para el colombiano, pues a pesar de las grandes criticas que ha recibido, definitivamente lo más complicado ha sido la situación de salud de su madre, su más grande apoyo y la persona que más lo ha aconsejado y acompañado durante toda su vida y su carrera, pues ha sido la persona que le pone los pies en la tierra, incluso cuando el cantante fue tan criticado por lanzar la canción “Perra”, ella no solamente admitió que su hijo se había equivocado, sino que le pidió a los seguidores que dejaran de criticarlo, pues el como cualquier otra persona, se podía equivocar.

Ahora nos hemos enterado que el COVID ha llegado a la casa de doña Alba y al parecer la ha afectado mucho más de lo esperado, pues ha estado en cuidados intensivos los últimos días, conectada al oxigeno y sin poder levantarse, así que como era de esperarse, la preocupación del cantante era tanta, que incluso el tuvo que ser internado debido a un bajo de presión.

Precisamente se ha llevado el cumpleaños de Doña Alba, pero por supuesto no pudieron celebrarlo como querían y el cantante compartió unas emotivas palabras “Quiero celebrar tu cumpleaños y, aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice, mi mejor amiga. Gracias por acompañarme desde cero y, por esto, me refiero al principio de mi creación, TÚ fuiste quien me dio la vida, tú me prestaste tus órganos, energías, vitaminas, alimento y me prestaste tu vientre por unos meses para formarme sin esperar nunca nada a cambio… porque los hijos pueden llegar a ser una lotería también algunas veces. ¡wow! tus células me formaron, ¡qué tan complejo es esto por Dios” afirmó el cantante quien le ha llevado unos regalos y bombas hasta el hospital. esperamos la pronta recuperación de Doña Alba