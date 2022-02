Aida Merlano habla de su supuesto video intimo el cual se filtró hace un tiempo

No sabemos que es lo que esta pasando últimamente, pero la intimidad de muchos de los famosos colombianos esta quedando al descubierto debido a varias filtraciones que han hecho de videos y fotos, como le ha pasado ya a la Liendra y Dani Duke o como le pasó a Yeferson Cossio.

Ha salido a la luz una declaración de Aida Victoria Merlano, cuando hace unos meses se filtro un video de una mujer teniendo intimidad la cual se parecía mucho a ella, así que ella tuvo que hablar y confirmar que no era ella y que efectivamente se trataba de otra mujer y no lo decía por salirse por la tangente, sino porque realmente no se trataba de ella “Por ochentamilava vez, ¡que no soy yo! Yo soy re exhibicionista, a mí me abres una puerta y yo sigo pichando, a mí no me incomoda que me vean, de hecho, el día que se filtre un video mío no va a ser un video, va a ser una película y yo misma la voy a filtrar, pero no soy yo, ¡no soy!” terminó por decir la influener, dejando claro que no se trataba de ella.