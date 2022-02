Nueva pareja de ‘Epa Colombia’ ya la habría dejado

Daneidy Barrera, la influenciadora mejor conocida como ‘Epa Colombia’ se ha convertido en uno de los centros de atención del mundo del entretenimiento en Colombia debido a las excentricidades que se ha permitido, las polémicas en las que participa y además, por su vida sentimental.

La también empresaria recientemente dio a conocer que había terminado su relación sentimental con la futbolista Diana Celis asegurando que se encontraba en una nueva etapa de su vida y que se encontraba buscando cosas diferentes.

En medio de la polémica, se dio a conocer una versión que posiblemente ‘Epa’ se encontraba en medio de una nueva relación sentimental que ya estaría terminada según la misma creadora de contenido digital ha confesado por medio de sus historias en Instagram.

Según lo afirmado, todo se habría dado gracias a la decisión de su nueva pareja, sin embargo, aprovechó el momento y la polémica para bromear diciendo que el amor no es algo para ella.

“¿Quién inventó el amor, amiga? Me acabaron de terminar. Yo trabajando juiciosa, creando un futuro y me terminan. No, amiga. Ya me dio rabia. Me voy a hacer extrañar por unos 20 días. Uno no tiene que entregarlo todo porque lo cogen y paila. A mí me pasan unas”, afirmó.

Vea aquí el video de Epa Colombia: