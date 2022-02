Kim Kardashian le pide a Kanye West aceptar que “nuestra relación marital se acabó”

El gran drama en torno a la relación entre Kim Kardashian y Kanye West parece no acabar nunca, luego de meses de espera para que se lleve a cabo el proceso legal que dejaría a ambos oficialmente divorciados, Kim ha optado por apelar ante la corte para que dicho proceso se acelere en vista del comportamiento y posición que ha tomado el rapero al respecto.

Kanye West se ha tomado muy personal el tema de la separación con Kim Kardashian a pesar de que, la separación era inminente durante los últimos meses de la relación. Posterior al inicio del proceso, el rapero ha comenzado toda una campaña mediática con el fin de “recuperar” el amor de su ex pareja, pero parece no estar funcionando.

Kim Kardashian apela a acelerar su proceso legal de divorcio debido al acoso que ha sufrido a manos de Kanye West

Si bien, en un principio las acciones del intérprete de “Black Skinhead” parecían ser simples episodios de arrepentimiento, ha ido evolucionando hasta convertirse en una amenaza para la salud mental de la socialité y los hijos que tienen en común, debido a esto, los fans de Kim han comenzado a tildar las acciones de Kanye como acoso.

Inicialmente, el rapero optó por tomar una posición más pasiva y simplemente mencionar a Kim en algún concierto, pero, la situación comenzó a retorcerse cuando el nacido en Chicago, Illinois se refirió a ella como su “esposa” a pesar de estar en pleno divorcio y además de utilizar a sus hijos como medio para intentar manipular a su ex.

El reconocido medio Rolling Stone consiguió la declaración de Kim ante la corte, donde critica fuertemente la campaña de terror que su ex pareja lleva contra ella. “Tengo muchas ganas de divorciarme. Le he pedido a Kanye que mantenga nuestro divorcio en privado, pero no lo ha hecho. Kanye ha estado publicando mucha información errónea sobre nuestros asuntos en las redes”.

Kim continuó hablando sobre el impacto que ha tenido en ella las publicaciones de Kanye “Me ha creado angustia emocional. Creo que la terminación judicial de nuestro estado civil ayudará a Kanye a aceptar que nuestra relación matrimonial ha terminado y a avanzar por un camino mejor que nos ayudará a criar a nuestros hijos de manera pacífica”.

Hay que recordar que, a lo largo de varias semanas, Kanye realizó una serie de publicaciones donde acusa a la miembro del clan Kardashian de alejarlo de sus hijos e inclusive afirmó que Kim lo había acusado de robo. Estas publicaciones no fueron muy bien recibidas por los medios ni por los fans, quienes se mostraron muy disgustados.

A parte de esto, Kim también ha sufrido varias situaciones de acoso mucho más cercanas, comenzando por la bizarra decisión de Kanye de comprar una casa justo frente a su residencia y haberle enviado un camión con una cama llena de flores como regalo de San Valentín cosa que, haría a cualquier persona sentirse incómoda.

Kim Kardashian confirma que le hubiese gustado que su matrimonio con Kanye saliera bien

Durante su declaración en la corte, Kim también dio su opinión sobre la mentalidad de su ex pareja “Aunque desearía que nuestro matrimonio hubiera tenido éxito, me he dado cuenta de que no hay manera de reparar nuestro matrimonio”.

Finalmente, concluyó con: “Kanye no está de acuerdo, pero al menos parece que se ha dado cuenta de que quiero terminar nuestro matrimonio, incluso si él no lo hace. Pido que el tribunal me restituya a la condición de soltera”.