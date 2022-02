Carolina Cruz ha roto en llanto en pleno programa de Día a Día y esta es la razón

Carolina Cruz ha tenido que enfrentar una dura situación desde que nació su hijo menor, pues recordemos que la presentadora aseguró que desde los 3 meses, el pequeño Salvador empezó a tener un crecimiento inusual en su cabeza, por lo cual tuvieron que llevarlo al médico, quien finalmente le confirmó que el pequeño tenía tortícolis gestacional, lo que hacía que el bebé acumulara agua en la cabeza, sin embargo, a diferencia de microcefalia, el agua se queda afuera del cerebro sin afectar las neuronas o el funcionamiento correcto del bebé.

El nacimiento de Salvador ha sido la inspiración para la presentadora de crear la fundación “Salvador de sueños” en la cual ayuda a otros niños que sufren de la misma enfermedad o peor, lo que ha hecho que Carolina Cruz se sienta inspirada ayudando a mamás que quizá no tengan los recursos necesarios para atender las necesidades de los niños.

En dicha fundación ha recibido a una pequeña llamada Milagros y fue ella por quien lloró “Una de las primeras niñas que acogimos en la fundación se fue, ya es un angelito en el cielo. Milagros, una chiquitica que nació de muy pocas semanas. Su mamá y su familia trataron de sacarla adelante, ella tenía su hermanito que falleció cuando ellos nacieron. Se me arruga el corazón. En el caso de Milagros no porque no haya tenido atención, porque gracias a Dios la tuvo y estuvo rodeada de los mejores especialistas hasta el último momento, sino que se me arruga el corazón por la mamá” afirmó la presentadora con lágrimas en los ojos.