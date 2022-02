Actor de Daredevil admite sentirse decepcionado de la poca reacción que tuvo su escena en Spider-Man: No Way Home

El actor que encarna a Matt Murdock, mejor conocido como el superhéroe ‘Daredevil’, Charlie Cox habló en una reciente entrevista sobre su experiencia volviendo al personaje que interpretó como protagonista en su serie de Netflix, revelando una historia que entristeció a los fans.

Charlie Cox confirmó que aparecerá en otro proyecto más del MCU. pic.twitter.com/uVnKhGmK3p — MarvelFlix (@MarvelFlix) February 24, 2022

Para un entrevista con RadioTimes, el actor inglés reveló que había visitado una sala de cine para ver Spider-Man: No Way Home sin ser notado y se sintió decepcionado cuando nadie reconoció a su personaje en pantalla en el momento de su pequeño cameo en el filme.

La sala se quedó en silencio

“Es gracioso. Yo recibí muchos mensajes y llamadas sobre ese momento en las salas de cine. Mi sobrino me envió una grabación de muchas personas aplaudiendo. Así que me escabullí a una sala cerca de donde vivo, me quedé parado en el pasillo y... tristemente, mi experiencia fue que estuvo completamente silenciosa”, contó el actor de 39 años.

Entre risas, añadió: “Estaba muy decepcionado... mi esposa fue conmigo y me estaba grabando porque pensamos que sería divertido capturar ese momento de todos aplaudiendo y luego… ¡silencio absoluto!”

Se vienen más proyectos con ‘El Diablo de Hell’s Kitchen’

Algo que si contentó a los fanáticos fue que Cox reveló que ahora que el superhéroe llegó al Universo Cinematográfico de Marvel, será incluido en más proyectos, aunque no especificó en qué. “Sé algo. No sé mucho, pero sé que algo más vendrá por ahí”, expresó sin querer revelar más nada.